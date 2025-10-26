Ahora

Suceso en Mallorca

Un hombre resulta herido grave tras ser apuñalado en Sineu, Mallorca

El contexto El afectado, de 32 años, ha sufrido varias puñaladas en la zona lumbar provocadas por un arma blanca.

Un hombre de 32 años ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado este sábado en el municipio de Sineu, en Mallorca.

El afectado ha sufrido varias puñaladas en la zona lumbar provocadas por un arma blanca.

El suceso tuvo lugar sobre las 21:45 horas en la localidad, tal y como han informado fuentes del SAMU 061.

Por este motivo, se ha desplazado hasta el lugar una ambulancia medicalizada que ha asistido, estabilizado y trasladado al herido hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

Desde la Central de Coordinación del SAMU 061 se ha activado el código politrauma grave y se ha coordinado con el centro hospitalario la recepción del joven.

