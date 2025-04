"Tienes cara de necesitar un buen poll*zo": polémica en Valencia por un cartel publicitario

Se arriesgaron, pero no han acertado. Una marca de hamburguesas ha generado la polémica en Valencia después de colocar en el metro de la ciudad un cartel publicitario con el lema "Tienes cara de necesitar un buen poll*zo" para anunciar una promoción de su hamburguesa de pollo, campaña calificada de ofensiva.

"Me parece una técnica desagradable" o "es un poco a mí gusto de sinvergüenzas" han sido algunas de las reacciones de los ciudadanos que han presenciado un cartel que buscó el doble sentido, pero que ha encontrado un descontento generalizado de los receptores de la publicidad.

El Ayuntamiento de Valencia ha acabado retirando, antes de tiempo, los carteles después de la denuncia de una concejala de Compromís, que los calificó de machistas y asquerosos. "Publicidad fuera de lugar, de mal gusto, machista y asquerosa", publicaba Lluisa Notario, de Compromís.

Y pese a la polémica, la marca siguió adelante con la promoción. La mascota del local apareció en un vídeo en redes sociales reclamando "sentido del humor" a las personas que se ofendieron con el cartel. "Esa gente no necesita un pollazo, necesita sentido del humor", dice el vídeo que incluía noticias criticando la publicación.

Los responsables de la campaña aseguran que el Ayuntamiento de Valencia no conocía su contenido, que la contratación se llevó a cabo a través de Metro Valencia, dependiente de la Generalitat. "Metro de Valencia sí que sabía cuál era la campaña, cuál eran los mensajes y a priori no hubo ningún problema", señala Mario Artíguez, responsable de marketing.

Además, no es la primera vez que este restaurante juega con el sexo para promocionarse. "Chicos, ¿qué coño estáis haciendo? En San Valentín come poll*" fue otra de sus publicidades. Una técnica que no gusta a todo el mundo, pero que les está dando resultado, especialmente entre la gente joven.