El alcalde de La Línea (Cádiz) amenaza con prohibir un partido de fútbol entre Congo y Chile si no hay medidas contra el ébola

¿Qué ha dicho? "Una de las cosas que estamos viendo es cuál va a ser el tránsito del equipo de la República Democrática del Congo". "Habrá que ver cuáles son los controles que se establecen, cuál es el tiempo que van a pasar ahí", asegura el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

La celebración de un partido amistoso entre las selecciones de Congo y Chile en La Línea de la Concepción, Cádiz, ha generado controversia debido al brote de ébola en el Congo. El alcalde, Juan Franco, ha advertido que cancelará el evento si no se garantizan medidas sanitarias adecuadas. Aunque Sanidad Exterior ha asegurado que todo estará bajo control, el alcalde espera una respuesta pronta para no firmar un decreto que impida el partido. La OMS ha declarado una Emergencia de Salud Pública Internacional, y la selección congoleña ha trasladado sus entrenamientos a Bélgica. La FIFA colabora con la federación congoleña para asegurar el cumplimiento de las directrices sanitarias.

Polémica por el partido amistoso de fútbol previsto para el próximo 9 de junio en La Línea de la Concepción, en Cádiz, entre las selecciones de Congo y Chile. El alcalde de La Línea ha amenazado con cancelarlo si no recibe las garantías pertinentes sanitarias que eviten cualquier tipo de contagio ante el brote de ébola declarado en el país africano. Sanidad Exterior ya ha contestado: asegura que estará todo controlado.

Este es el mensaje que ha lanzado el alcalde Juan Franco: si este mismo lunes no tiene una respuesta a sus peticiones de seguridad, firmará un decreto para no autorizar el partido amistoso. Un encuentro en el que los espectadores iban a poder ver a la selección de República Democrática del Congo enfrentándose con un balón a Chile.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la Emergencia de Salud Pública Internacional por el brote de ébola en el Congo. Tras ello, la selección congoleña de fútbol canceló sus entrenamientos de preparación para el Mundial de 2026 en la capital, en Kinsasa. Pero no los canceló del todo, sino que los trasladó hasta Bélgica. Desde allí se preparan para la competición y viajan para jugar los partidos amistosos que tiene previstos en Europa. Entre ellos, el de La Línea de la Concepción.

Tras ello, Sanidad Exterior ya ha asegurado que va a aplicar medidas extra para tener la máxima seguridad durante la celebración del partido de fútbol. "Una de las cosas que estamos viendo es cuál va a ser el tránsito del equipo de la República Democrática del Congo", ha asegurado este lunes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. "Habrá que ver cuáles son los controles que se establecen, cuál es el tiempo que van a pasar ahí y, posteriormente", y en base a cómo evolucione el brote de aquí a entonces, "se tomarán medidas para garantizar en todo momento que no hay un ápice de inseguridad".

Hay que recordar que en Congo se está viviendo uno de los brotes de ébola más importantes de los últimos tiempos y que ya ha dejado más de 238 muertos y más de 1.000 casos sospechosos.

Ahora, el regidor ha explicado que el Ayuntamiento ha realizado gestiones con Sanidad Exterior, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital de La Línea para recibir información que certifique la inexistencia de riesgos para la salud, atendiendo a la situación sanitaria por la que atraviesa actualmente la República Democrática del Congo por la declaración de un brote de ébola.

Desde la FIFA aseguran que mantienen un estrecho contacto con la federación de fútbol congoleña (FECOFA) para garantizar que se informe a su selección sobre todas las orientaciones médicas y de seguridad.

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