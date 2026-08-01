Evacuada una urbanización en La Adrada (Ávila) tras un rebrote del incendio de Burgohondo

Los bomberos, trabajando durante el incendio en La Adrada (Ávila)

Los detalles Protección Civil ha enviado un ES-Alert para la inmediata evacuación de esta urbanización situada en el Valle del Tiétar, cerca del límite con la provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid.

Un rebrote del incendio forestal que desde hace 11 días afecta al sur de Ávila ha obligado a última hora de la tarde de este sábado a la evacuación urgente de la urbanización La Picota, situada en el municipio de La Adrada, así como de los edificios colindantes, han informado fuentes de Protección Civil y del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

Por su parte, Protección Civil ha enviado un mensaje (ES-Alert) para la inmediata evacuación de esta urbanización situada en el Valle del Tiétar, cerca del límite con la provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, ha ordenado el realojo de todos los afectados en el Centro Polivalente de La Adrada, donde en principio pasarán la noche.

Las grandes llamas han obligado también a cortar la carretera provincial AV-903 a su paso por este municipio, en ambos sentidos, entre los kilómetros 1,3 y 4,5, según las mismas fuentes.

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