Ingresa en prisión un hombre por una brutal agresión sexual a una mujer con la que acordó mantener relaciones en Palencia

Los detalles Según los primeros indicios, el hombre, de 33 años, había llegado a un acuerdo económico para mantener relaciones sexuales en un piso en el centro de la ciudad palentina.

Un hombre de 33 años ha sido ingresado en el Centro Penitenciario de la Moraleja, en Palencia, tras ser detenido por una agresión brutal a una mujer de 29 años. La agresión ocurrió en un piso del centro de Palencia, donde ambos se habían citado para mantener relaciones sexuales mediante pago según los primeros indicios de la investigación. La Policía Nacional y la Policía Local acudieron al lugar tras recibir alertas de los vecinos por gritos de auxilio. El detenido, con antecedentes por conductas violentas, ha sido acusado de homicidio en grado de tentativa. La víctima permanece en la UCI, y el caso sigue bajo investigación judicial.

Un hombre de 33 años ha ingresado en el Centro Penitenciario de la Moraleja, en Palencia, tras haber sido detenido por una brutal agresión a una mujer con la que acordó, según los primeros indicios, mantener relaciones sexuales mediante un pago en un piso situado en pleno centro de la capital palentina.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles, cuando varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local acudieron al inmueble tras recibir el aviso de los vecinos, quienes alertaron al Servicio de Emergencias 112 tras escuchar gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

Los agentes se vieron obligados a derribar la puerta ante la negativa del sospechoso a abrirla, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado. Una vez dentro, lograron reducir al hombre que portaba una botella en la mano con una actitud violenta y encontraron en una de las habitaciones a la víctima, una mujer de 29 años con múltiples heridas y signos evidentes de agresión, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Río Carrión, donde permanece ingresada en la UCI.

Tras la investigación, la Policía ha descartado la existencia de violencia de género, al no existir relación previa entre agresor y víctima y los primeros indicios apuntan a que el encuentro se produjo tras un acuerdo previo para mantener relaciones sexuales mediante pago.

El detenido, que cuenta con varios antecedentes por conductas violentas, ha pasado a disposición judicial y se encuentra acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El caso continúa bajo investigación judicial, si bien, hasta ahora, los investigadores de la Policia Nacional han instruido el atestado policial, han llevado a cabo una "rigurosa y científica" inspección ocular técnico policial, han tomado declaración a varias personas, y han elaborado un "riguroso informe" donde se detalla al juez los elementos de imputación y se aporta las pruebas incriminatorias, todo lo cual ha llevado a que se decrete su ingreso en el Centro Penitenciario de la Moraleja, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

