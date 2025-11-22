Una gran mayoría de los españoles opina que los medios de comunicación frenan la desinformación

Los detalles Según los resultados de una encuesta realizada por UTECA, un 93% de los encuestados apunta que sin la existencia de la televisión, la prensa y la radio circularían más 'fake news' en nuestro país.

Según el barómetro de UTECA de 2025, los medios de comunicación son fundamentales para los españoles en la lucha contra la desinformación y las 'fake news'. Un 93% considera la desinformación un problema actual y confía en la televisión, la radio y la prensa para evitar la propagación de bulos. Especialmente entre los jóvenes de 18 a 34 años, el 93,9% valora estos medios. La mayoría verifica información en medios tradicionales, y un 52,6% evita reenviar mensajes no verificados. La televisión es el canal más confiable para el 56,6%, seguida por la radio y la prensa, superando a las redes sociales. Además, un 94,3% cree esencial la televisión en abierto para garantizar acceso a información de calidad.

Los medios de comunicación son para los españoles el principal motivo para evitar caer en la desinformación y las 'fake news', según los resultados del barómetro sobre la percepción social de la televisión en abierto de UTECA correspondiente a 2025.

Para un 93% de los encuestados, la desinformación es un problema en la sociedad actual y, para el mismo número de personas, la televisión, la radio y la prensa cumplen una función esencial para evitar que circulen más bulos en España. Una cifra que sube hasta el 93,9% en el grupo de edad más familiarizado con las redes sociales, el comprendido entre los 18 y los 34 años.

De hecho, los encuestados reconocen en su mayoría que recurren a los medios de comunicación para evitar caer en las 'fake news'. La mayoría (55%) señala que se informan y confirman datos en medios de televisión, prensa y radio, mientras que un 52,6% explica que evita el reenvío de mensajes no contrastados para evitar su propagación. Eso sí, un 4,1% admite que no toma ninguna medida.

Ante la desinformación, la televisión (56,6%), la radio (46,5%) y la prensa (38,2%) son los canales por los que la ciudadanía afirma recibir la información más veraz, confiable y contrastada, por delante de las redes sociales (11,1%).

Concretamente, la televisión sigue siendo el canal preferido para informarse diariamente para el 68,5% de los encuestados. El podio lo completan la prensa (45,4%) y la radio (36,9%). Además, un 92,6% señala que en una circunstancia de especial relevancia informativa prefiere la información y la opinión de periodistas profesionales a la de influencers.

Por otro lado, para un 94,3% la existencia de la televisión en abierto es necesaria para garantizar a todas las personas el acceso a contenidos de calidad, independientemente de su condición social o económica.

