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Ya se pueden enviar por Correos

La temporada de castañas se adelanta este año: el sol, el calor y la falta de lluvias anticipa la cosecha

La falta de lluvias en septiembre, junto al calor y el sol han adelantado considerablemente la temporada de castañas, que desde hace unos días ya se pueden enviar a cualquier punto de España desde algunas oficinas de Correos.

La falta de lluvias en septiembre, junto al calor y el sol han adelantado considerablemente la temporada de castañas, que desde hace unos días ya se pueden enviar a cualquier punto de España desde algunas oficinas de Correos.

El sol, el calor y la falta de lluvias han adelantado considerablemente la cosecha de castañas. Desde hace unos días ya se puede enviar este manjar desde las oficinas de Correos.

En Galicia, explica la jefa de Correos de Sarria, se puede hacer desde las oficinas de Lugo, Ourense y Pontevedra. También es posible desde León, Salamanca o Zamora.

Para ellos, hay que seguir unas sencillas instrucciones, como enviarlas preferiblemente secas para no dañar el embalaje y, si puede ser, dentro de una malla.

En algunas zonas rurales de Galicia, Correos incluso dispone de un servicio de recogida a domicilio de castañas para personas como Teresa, que ya tiene un paquete preparado para su familia que vive en Madrid. Las de este año, señala, "tienen un poco menos de tamaño" porque "en septiembre no bebieron".

La castaña es un ingrediente de lo más versátil. Desde el restaurante O Chanto de Sarria, su chef Luis López propone salsa de setas con glaseado de castañas, castañas cocidas glaseadas con miel y 'secretillo' y una decoración mediante un puré de castaña que, tras colocar en un molde, se fríe. Espectacular.

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