Restablecida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio próximo a la vía

Los detalles El corte de la circulación ha afectado a 16 trenes que, según informa Adif, recuperarán el funcionamiento normal en los próximos minutos.

La circulación de trenes en un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha restablecido tras estar suspendida este miércoles por la tarde por el incendio desatado este miércoles en Yebes (Guadalajara), que ya ha sido extinguido.

El incendio, próximo a la vía, ha obligado a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla-la Mancha). Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias), el fuego, previamente detectado sobre las 16.00 horas, en el paraje de La Calerilla, en Valdeluz, en el término municipal de la localidad alcarreña, tras una llamada de un particular, ha sido dado por extinguido a las 18.25 horas.

El corte de la circulación ha afectado, al menos, a dos trenes que han tenido que retroceder hasta Brihuega, según Adif.

Durante las labores de extinción, han participado un total de 8 medios, 2 de ellos aéreos, y 34 personas.