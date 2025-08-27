Ahora

16 trenes afectados

Restablecida la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona tras extinguirse el incendio próximo a la vía

Los detalles El corte de la circulación ha afectado a 16 trenes que, según informa Adif, recuperarán el funcionamiento normal en los próximos minutos.

Un tren de Renfe en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España)

La circulación de trenes en un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha restablecido tras estar suspendida este miércoles por la tarde por el incendio desatado este miércoles en Yebes (Guadalajara), que ya ha sido extinguido.

El incendio, próximo a la vía, ha obligado a cortar un tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla-la Mancha). Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias), el fuego, previamente detectado sobre las 16.00 horas, en el paraje de La Calerilla, en Valdeluz, en el término municipal de la localidad alcarreña, tras una llamada de un particular, ha sido dado por extinguido a las 18.25 horas.

El corte de la circulación ha afectado, al menos, a dos trenes que han tenido que retroceder hasta Brihuega, según Adif.

Durante las labores de extinción, han participado un total de 8 medios, 2 de ellos aéreos, y 34 personas.

Las 6 de laSexta

  1. Hubo medios infrautilizados: 20 helicópteros y dos bases logísticas montadas a petición de Mañueco casi sin usar
  2. Al menos dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en un colegio de Minneapolis
  3. El Gobierno avisa: si alguna comunidad se niega a acoger los menores migrantes que les corresponden, intervendrán las fuerzas de seguridad del Estado
  4. "Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza
  5. La petición del PSOE para suspender el pleno en el Congreso el día de la Diada tensiona aún más el arranque de curso
  6. Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años