Ahora

Otro problema de vivienda

Sin mano de obra para reformas: hasta seis meses de espera solo para pedir un presupuesto

¿Por qué es importante? Contratistas lamentan que "las chapuzas que antes todo el mundo quería hacer, ya no lo quiere nadie". Los jóvenes no eligen este oficio, por lo que alertan que "esta es la última generación de albañiles que dará España".

Imagen de unos obreros en un edificio en construcción
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las cifras de viviendas y bloques rehabilitados son bajísimas. Y, en parte, es porque contratistas y albañiles no pueden soportar más carga de trabajo. Hay retrasos de meses solo para poder dar un presupuesto para reformar una casa. Y no hay disponibilidad porque falta mano de obra. No hay relevo generacional cuando hablamos de obreros en España: falta de todo. Electricistas, escayolistas o fontaneros.

Con demasiado trabajo para tan pocos trabajadores, estos profesionales llevan desde mayo haciendo una única reforma integral. "Hasta después de Navidades ya no podemos hacer ni presupuestos, porque estamos ya saturados de trabajo", asegura el responsable de una empresa de reformas de Bilbao. ¿La razón? La escasez de mano de obra.

"El año pasado se rehabilitaron en torno a 24.000 viviendas, 2.800 más que en el 2023, pero son 6.000 menos que en 2019", nos explica el secretario general de Andimac.

En otra empresa de Bilbao, también lo han notado. Lo que antes era un proceso ágil, se alarga ahora hasta seis meses. Antes, "venía el cliente y enseguida se empezaba la obra. Se finiquitaba y se enlazaba una obra con otra", cuentan. "Ahora, se retrasan porque no encuentran obreros".

Y es que faltan albañiles, pero también fontaneros o electricistas. "El trabajo pequeño, las chapuzas que antes todo el mundo quería hacer, ya no lo quiere nadie. Quieren obras grandes y ya no hay gente que conozca el oficio", lamentan.

Un oficio que los jóvenes no eligen y que se perderá. "Esta es la última generación de albañiles que dará España, con esta se acabó la historia", nos cuenta. Y esto complica que las empresas puedan asumir toda la demanda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes con vida mientras Israel excarcela a los primeros presos palestinos
  2. Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"
  3. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  4. Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo
  5. DANA Alice, en directo | La AEMET amplía hasta la medianoche el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Tarragona recibe un Es-Alert
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"