César Franco, ingeniero industrial, sobre las deformaciones de la vía en Adamuz: "Es normal encontrar estos defectos en las vías"

El contexto Los peritos han localizado tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente similares a la que provocó la rotura en un tramo de vía que aún se encuentra en garantía.

Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz, Córdoba, donde murieron 46 personas, encontraron tres deformaciones en la vía similares a una rotura en un tramo aún en garantía. El ingeniero César Franco explica que se trata de un defecto en la geometría de las vías, posiblemente causado por el asentamiento del terreno o la compactación del balasto. Esto puede generar fatiga o tensión, provocando grietas o roturas. Aunque es común encontrar estos defectos en infraestructuras nuevas, Franco subraya la importancia de supervisarlos, aunque no requieren corrección inmediata.

Los peritos judiciales que investigan el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, localizaron tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente similares a la que provocó la rotura en un tramo de vía que aún se encuentra en garantía.

El ingeniero industrial César Franco asegura que "se habla de un defecto en la geometría" de las vías y que "todo esto se puede generar por un asentamiento del terreno o por una compactación del balasto", lo cual "genera una mayor fatiga o una mayor tensión que, eventualmente, puede dar pie a una grieta o una rotura".

No obstante, puntualiza que "es normal encontrar estos defectos en las vías", ya que "cuando tienes una infraestructura nueva, puede ocurrir que haya habido algún problema en la instalación o en los materiales".

"Ese defecto no es lo suficientemente importante como para corregirlo de manera inmediata, pero hay que supervisarlo", concluye César Franco.

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