Ahora

Más Vale Tarde

César Franco, ingeniero industrial, sobre las deformaciones de la vía en Adamuz: "Es normal encontrar estos defectos en las vías"

El contexto Los peritos han localizado tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente similares a la que provocó la rotura en un tramo de vía que aún se encuentra en garantía.

César Franco, ingeniero industrial, sobre las deformaciones de la vía en Adamuz: "Es normal encontrar estos defectos en las vías"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los peritos judiciales que investigan el siniestro ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, localizaron tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente similares a la que provocó la rotura en un tramo de vía que aún se encuentra en garantía.

El ingeniero industrial César Franco asegura que "se habla de un defecto en la geometría" de las vías y que "todo esto se puede generar por un asentamiento del terreno o por una compactación del balasto", lo cual "genera una mayor fatiga o una mayor tensión que, eventualmente, puede dar pie a una grieta o una rotura".

No obstante, puntualiza que "es normal encontrar estos defectos en las vías", ya que "cuando tienes una infraestructura nueva, puede ocurrir que haya habido algún problema en la instalación o en los materiales".

"Ese defecto no es lo suficientemente importante como para corregirlo de manera inmediata, pero hay que supervisarlo", concluye César Franco.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO registra la casa de Ábalos, requiere información a Adif y detiene a seis personas en una nueva pieza del caso Koldo
  2. Más problemas de siniestralidad y menos fiabilidad: Adif prevé un grave deterioro de los trenes hasta 2030
  3. Multitudinaria despedida a Jesús de Miguel en Navahermosa con la presencia de Luis de la Fuente y Florentino Pérez
  4. Milei exporta su 'show' a la Cumbre Iberoamericana y equipara el socialismo al fascismo delante de Sánchez
  5. Gritos de "vergüenza" tras la detención de un profesor en las protestas ante la Consejería de Educación de Ayuso
  6. "Me siguió hasta mi casa": detenido un hombre que se hacía pasar por un abogado para acosar a mujeres en Madrid