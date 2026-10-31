Los rostros de la tragedia de Urda: David Reina, de 22 años, Marisa Manchado o Fátima Báñez, entre las víctimas

El contexto El balance de identificación avanza, pero el sufrimiento de las familias continúa y por el momento, son 36 las víctimas que ya han sido identificadas, mientras que otras 33 familias siguen esperando noticias sobre sus seres queridos.

El trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, ha dejado una profunda marca en numerosas familias, con decenas de fallecidos tras la colisión entre un tren Iryo y un AVE. Entre las víctimas identificadas se encuentran David Reina, de 22 años, y la compositora Marisa Manchado, de 70. La familia de Pepe San Emeterio recibió la devastadora noticia de su fallecimiento tras 72 horas de búsqueda. El padre del actor César Vicente Sanz también está entre los fallecidos. La tragedia afectó al personal ferroviario, incluyendo al maquinista Antonio Acedo y al estudiante Daniel Cabañas. Fátima Báñez, exministra del Partido Popular, también perdió la vida. Hasta ahora, 36 víctimas han sido identificadas, mientras 33 familias aún esperan noticias.

Poco a poco se van conociendo los nombres y apellidos de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo. La colisión entre un tren Iryo y un AVE, ocurrida el pasado miércoles, ha dejado decenas de fallecidos y numerosas familias pendientes de conocer el paradero de sus seres queridos. Entre las últimas identidades que han trascendido se encuentra la de David Reina, de 22 años, la víctima más joven de la tragedia. También figura entre los fallecidos la compositora Marisa Manchado, de 70 años.

Son solo algunos de los nombres que empiezan a poner rostro a una tragedia que ha golpeado a numerosas familias. Entre las víctimas identificadas se encuentran también Daniel Rodríguez Marín y Mercedes Irazola, pasajeros del vagón 8 del AVE.

Tras 72 horas de búsqueda incansable, la familia de Pepe San Emeterio ha recibido la peor de las noticias: se encuentra entre los fallecidos. Durante estos días, sus allegados han vivido una espera angustiosa, con la esperanza de poder encontrarlo.

También se ha confirmado la muerte del padre del actor César Vicente Sanz. El propio intérprete se mostraba visiblemente angustiado hace dos días: "Espero que todo el mundo encuentre a sus familiares, es lo que más quiero en el mundo". Entre las otras víctimas identificadas están Francisco José Barbero, de 32 años; Juan José García Palacios, guardia civil de 26; David Benítez, de 38; y Tamara González, científica de 31 años.

La tragedia también ha golpeado al personal ferroviario y es que entre los fallecidos se encuentran Antonio Acedo, de 36 años, maquinista del AVE, y Daniel Cabañas, de 31, estudiante en prácticas. Sus amigos y compañeros siguen intentando asimilar lo ocurrido: "Estamos todos los que les conocíamos muy afectados", ha expresado uno de sus allegados.

Otro de los nombres que ha trascendido es el de Fátima Báñez, exministra del Partido Popular. Durante su velatorio, Soraya Sáenz de Santamaría ha querido recordar a quien fuera compañera de partido, destacando su generosidad y su compromiso con los demás.

Según ha explicado, Báñez viajaba en el tren porque unos amigos le habían pedido que les acompañara a un evento, aunque no tenía previsto intervenir ni pronunciar ningún discurso. El balance de identificación avanza, pero el sufrimiento de las familias continúa y por el momento, son 36 las víctimas que ya han sido identificadas, mientras que otras 33 familias siguen esperando noticias sobre sus seres queridos.

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