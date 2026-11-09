Desahucian a una familia con dos menores y una mujer mayor enferma en Valencia

Un agente de la Policía habla con Rudolf, quien ha sido desahuciado junto a su familia este lunes

Los detalles El Sindicat d'Habitatge ha destacado que la familia dispone de dos informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, que harían que se le pudiera aplicar el Decreto Ley que obliga a las administraciones a no ejecutar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

La familia de Rudolf, compuesta por su esposa, dos hijas menores y su madre enferma, fue desahuciada este lunes de su vivienda en el barrio de la Malvarrosa, Valencia, tras dos aplazamientos previos. El Sindicat d'Habitatge intentó detener el desalojo mediante una concentración, pero la policía lo impidió. A pesar de contar con informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, el juez Juan Francisco Mejías Gómez permitió el desahucio. La familia, ahora sin hogar, busca alternativas habitacionales con ayuda del sindicato, aunque solo se les ha ofrecido un albergue temporal. Rudolf lamenta no haber tenido más tiempo para encontrar una solución asequible.

La familia que forma Rudolf con su mujer, dos hijas menores y su madre mayor enferma, ha sido desahuciada este lunes de una vivienda en el barrio de la Malvarrosa de Valencia, tras dos intentos en los que la presión de diversas entidades logró sendos aplazamientos.

El Sindicat d'Habitatge había convocado este lunes una concentración frente al domicilio de Rudolf, en la calle Cavite de Valencia, para tratar de paralizar el desahucio después de que hubiera sido pospuesto ya los pasados días 28 de octubre y 5 de noviembre, pero finalmente ha sido ejecutado.

Según el argumento para la paralización de este desahucio, esta familia dispone de dos informes de vulnerabilidad de Servicios Sociales, que haría que se le pudiera aplicar el Decreto Ley que obliga a las administraciones a no ejecutar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Sin embargo, desde las 6:30 horas de este lunes, la Policía ya había rodeado las inmediaciones del domicilio de Rudolf y su familia, en la calle Cavite, en el barrio de la Malvarrosa de Valencia, para impedir la acción del Sindicat d'Habitatge, según ha señalado a EFE su portavoz, Esteban Arellano.

Tras confirmarse el desahucio, Arellano ha lamentado que el juez únicamente les diera cuatro días en el último aplazamiento "para intentar gestionar alternativas habitacionales". "Esto no es casual, cuatro días es muy poco; suelen dar diez", ha subrayado.

Ante el fuerte cordón policial que han encontrado este lunes en la vivienda de Rudolf, el Sindicat ha intentado interceptar antes a la comitiva judicial para darle los "dos informes de vulnerabilidad que acreditan de la oficina de la Malvarrosa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia que esta familia tiene una situación de vulnerabilidad". "Acorde al Real Decreto ley en vigor, no se debería de haber ejecutado ese desahucio, pero en el Real Decreto hay huecos que permiten, en algunos casos, que la voluntad del juez, que en este caso es Juan Francisco Mejías Gómez, tire para adelante el desahucio obviando todas las pruebas que demuestran esa vulnerabilidad y que además impiden por ley ese desahucio", ha explicado.

"La señora tiene un estado de salud crítico"

Así, Arellano ha añadido que el Real Decreto también contempla algún otro mecanismo "que posibilita que la autoridad gubernamental competente pueda echar una mano en la deuda o en el pago de alquiler para poder hablar con la propiedad e impedir lo que ha pasado, que han desalojado a una familia con dos menores y con una señora mayor en un estado de salud crítico, y que no tengan que dormir en el coche".

En este sentido, el portavoz del Sindicat ha explicado que la familia ha ido a Servicios Sociales: "Le hemos preparado todo el paquete de documentación a ver si consiguen alguna alternativa, pero la alternativa a corto plazo, lo máximo que pueden sacar hoy es un albergue temporal", ha lamentado, al tiempo que ha destacado que desde el sindicato que les van a acompañar en todo el proceso.

Por su parte, Rudolf ha contado a EFE que este domingo llevó parte de sus enseres a un trastero y que necesitaba "un poco más de tiempo" para poder sacar todas sus cosas y que el Ayuntamiento le diese una alternativa habitacional asequible, "de 450 o 500 euros".

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