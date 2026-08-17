¿Somos buenos peatones? El móvil y los cascos, las principales distracciones que terminan en accidente

Los detalles En 2025, 103 peatones perdieron la vida en nuestro país. La mayoría de los peatones preguntados por laSexta Noticias reconoce que ha mirado alguna vez el móvil y lleva los auriculares puestos mientras cruza un paso de peatones.

Este lunes, en laSexta Noticias nos hemos querido preguntar si somos o no buenos peatones. El móvil, los cascos... son muchas las distracciones que pueden terminar en accidente. El año pasado, sin ir más lejos, 103 peatones perdieron la vida en nuestro país.

Es de las primeras lecciones que nos enseñan desde pequeños: Cuando vamos a cruzar un paso de peatones tenemos que mirar hacia los dos lados, una vez estamos pasando no dejar de estar alerta, ni si quiera para ver el mensaje que nos acaba de llegar al móvil, e importante, tampoco debemos llevar los cascos puestos, debemos de oír lo que pasa a nuestro alrededor además de verlo.

La mayoría de los peatones reconoce que ha mirado alguna vez el móvil mientras cruza un paso de peatones. "El móvil parece que lo tienen incrustado en la cara. Cruzan donde no tienen que cruzar y vienen los coches", asegura una de las preguntadas por laSexta Noticias.

Apurar cuando la luz es intermitente es una acción prohibida. Deben esperar a que el semáforo esté siempre en rojo para los vehículos y en verde para las personas.

Son millones de viandantes en el mundo y todos los años de la historia ha muerto alguien cruzando la calle. Uno de los objetivos de dar visibilidad al Día Mundial del Peatón es conseguir que alguna vez el número de atropellos sea cero.

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