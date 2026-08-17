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Piden soluciones al Ayuntamiento

Los vecinos del barrio de Natzaret (Valencia), sin piscina municipal por una plaga de palomas

La asociación de vecinos de Natzaret denuncia las condiciones de insalubridad de la piscina municipal, que este año ha cerrado por una plaga de palomas, pero que, según ellos, lleva años abandonada por el Ayuntamiento.

La asociación de vecinos de Natzaret denuncia las condiciones de insalubridad de la piscina municipal, que este año ha cerrado por una plaga de palomas, pero que, según ellos, lleva años abandonada por el Ayuntamiento.

Los vecinos del barrio de Natzaret, en Valencia, están indignados por el cierre de su piscina municipal debido a una plaga de palomas. Una situación que, aseguran, ocurre todos los años ante la inacción del Ayuntamiento.

Denuncian las condiciones de abandono y la insalubridad de las instalaciones y han iniciado una recogida de firmas para pedir una solución al consistorio, que ha prometido una reunión entre las concejalías competentes, mientras mantiene abierta la piscina cubierta.

Julio Moltó, presidente de la asociación vecinal de Nazaret asegura que "la cosa viene de lejos" y que, a principios de la legislatura, se reunieron con la concejala, que se comprometió a hacer una inversión para reformar las instalaciones e incluso construir una nueva piscina al aire libre.

Sin embargo, afirma que en estos momentos hay "una falta de compromiso" por parte del Ayuntamiento para solucionar un problema que, a mediados de agosto, todavía no tiene visos de resolverse.

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