El incendio de un convoy provoca la interrupción de la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona

Imagen de archivo de unos AVE de Renfe

Los detalles Renfe ha explicado que el suceso ha ocurrido sobre las 16:05 a la altura de Ricla, momento en el que ha quedado interrumpida la circulación de alta velocidad por ambas vías.

Un incendio en un convoy del AVE entre Madrid y Barcelona ha interrumpido la circulación este lunes por la tarde. Renfe informó de un "conato de incendio" en un tren que salió de Madrid a las 14:27 con destino a Figueres, transportando a 283 pasajeros. El incidente ocurrió alrededor de las 16:05 cerca de Ricla, afectando ambas vías de alta velocidad. Todos los pasajeros fueron evacuados sin heridos. Renfe ha activado cambios y devoluciones de billetes sin coste para los viajeros afectados.

El incendio de un convoy este lunes por la tarde ha provocado la interrupción de la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona.

Según ha informado Renfe, se ha registrado un "conato de incendio" en un AVE que ha salido de Madrid a las 14:27 con destino Figueres en el que iban 283 pasajeros.

Concretamente, el suceso se ha producido sobre las 16:05 a la altura de Ricla, momento en el que ha quedado interrumpida la circulación de alta velocidad por ambas vías.

La compañía ha explicado que todos los pasajeros han sido evacuados y que no hay ningún herido. Además, han señalado que se han activado cambios y devoluciones de billetes sin coste para los viajeros que lo deseen.

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