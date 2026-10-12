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Sin heridos

El incendio de un convoy provoca la interrupción de la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona

Los detalles Renfe ha explicado que el suceso ha ocurrido sobre las 16:05 a la altura de Ricla, momento en el que ha quedado interrumpida la circulación de alta velocidad por ambas vías.

Imagen de archivo de unos AVE de Renfe Imagen de archivo de unos AVE de RenfeEuropa Press
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El incendio de un convoy este lunes por la tarde ha provocado la interrupción de la circulación del AVE entre Madrid y Barcelona.

Según ha informado Renfe, se ha registrado un "conato de incendio" en un AVE que ha salido de Madrid a las 14:27 con destino Figueres en el que iban 283 pasajeros.

Concretamente, el suceso se ha producido sobre las 16:05 a la altura de Ricla, momento en el que ha quedado interrumpida la circulación de alta velocidad por ambas vías.

La compañía ha explicado que todos los pasajeros han sido evacuados y que no hay ningún herido. Además, han señalado que se han activado cambios y devoluciones de billetes sin coste para los viajeros que lo deseen.

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