Landaluce reconoce ante la jueza que tocó los pechos de la denunciante, pero sostiene que era por "una exploración médica"

Los detalles Según publica 'Europa Sur', el exalcalde de Algeciras que tocó los pechos de la denunciante en su despacho, pero la acusación sostienes que no hubo consentimiento.

El exalcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, admitió en su declaración judicial haber tocado los pechos de la denunciante en su despacho, justificándolo como una exploración médica. La acusación sostiene que no hubo consentimiento y que los tocamientos fueron inapropiados. Aunque Landaluce es licenciado en Medicina, no tiene especialización relevante para realizar tal examen. Además, se señala que la exploración se realizó sin guantes, protocolo ni testigos, y sin informar a la joven de los resultados o recomendarle más pruebas. laSexta es tu fuente de referencia para seguir esta y otras noticias.

El exalcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reconoció en su declaración judicial del pasado 23 de octubre que tocó los pechos de la denunciante en su despacho del Ayuntamiento. El exregidor atribuyó el contacto a "una exploración médica", mientras que la acusación insiste en que no hubo petición ni consentimiento por parte de la denunciante.

La declaración de Landaluce se produjo después de que dos mujeres vinculadas al PP le denunciaran por presuntas agresiones sexuales. La primera denuncia, presentada en septiembre, recoge dos episodios que habrían ocurrido en 2020 y 2021. La segunda, por la que hizo las mencionadas declaraciones el 23 de octubre, se refiere a unos hechos que habrían tenido lugar el pasado 10 de julio en el despacho de Alcaldía.

Según informa 'Europa Sur', el malagueño aseguró que estaba realizando una exploración después de observar "varios lunares y una pequeña verruga" en el pecho de la joven. Pero según la denunciante, el exalcalde habría continuado con los tocamientos y "agarró" sus pechos de forma "ostentosa, lasciva y carnal".

El abogado de la denunciante también cuestiona que Landaluce tuviera la capacitación necesaria para realizar una exploración de estas características. Aunque es licenciado en Medicina y Cirugía, la acusación subraya que no es especialista en ginecología, dermatología, anatomía patológica ni oncología.

Además, el escrito señala que la supuesta exploración se habría realizado sin guantes, sin seguir un protocolo médico y sin la presencia de testigos. También destaca que Landaluce no habría explicado posteriormente a la joven los resultados de esa supuesta revisión ni le habría recomendado pruebas o consultas médicas adicionales.

A falta de una resolución judicial, Landaluce ya formalizó su dimisión como alcalde de Algeciras el pasado 25 de octubre. Lo hizo después de que 12 de los 15 concejales del PP que formaban parte de su equipo de Gobierno le retiraran su apoyo y promovieran, junto a los cuatro ediles de Vox, una moción de censura para apartarle de la Alcaldía.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido