Maltrato y palizas contra menores migrantes: las imágenes de centros de la asociación Quórum Social 77 en Canarias

Los detalles 'Canarias7' publica en exclusiva vídeos incluidos en el sumario judicial que investiga la violencia contra los menores en estos centros.

Una investigación en Canarias revela presuntos casos de maltrato en centros de la asociación Quórum Social 77, según 'Canarias7', que accedió al sumario del caso. El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria maneja evidencias, incluidos vídeos, de violencia contra menores migrantes en estos centros, los cuales reciben numerosas concesiones. En las grabaciones se observa a trabajadores agrediendo a los menores, usando técnicas como el mataleón y lanzando a un joven con violencia. Además, mensajes de 2024 de la presidenta de Quórum, Delia García, sugieren prácticas cuestionables. La Consejería de Bienestar Social ya despidió a 15 empleados y promete acciones si se confirman las acusaciones.

La investigación de centros de la asociación Quórum Social 77 en un juzgado de Canarias tendría pruebas de presuntos golpes, asfixias y maltrato contra menores migrantes, según ha desvelado este lunes 'Canarias7', que ha accedido en exclusiva al sumario del caso.

El sumario de la causa, asumida por la Plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, incluye vídeos de la supuesta violencia que se ejerce sobre menores migrantes en los centros de esta asociación, que es la que más concesiones recibe en Canarias.

En uno de esos vídeos publicados por 'Canarias7' se ve, por ejemplo, cómo varios trabajadores intentan contener a un joven migrante. El chico insulta a uno de ellos y este se acerca sigilosamente y se avalanza sobre él de forma violenta. "¿Cómo que maricón? ¿Cómo que maricón? ¡Me vas a respetar ya!", le grita. Aparte de los golpes, se escuchan las dificultades del joven para respirar.

Otro muestra a un trabajador de Quórum aplicando la técnica del mataleón a un menor; mientras que en otro archivo hay cuatro personas reduciendo, de forma bastante agresiva, a otro chico. Un cuarto vídeo expone cómo un trabajador lanza a un menor con violencia.

Entre los detalles del sumario publicados por 'Canarias7' están varios mensajes de 2024 aparentemente vinculados al traslado de un menor que la presidenta de Quórum Social 77, Delia García, envió en un grupo de WhatsApp con trabajadores. "Voy a necesitar una operación de la muerte con secuestro exprés de la muerte; infórmenme si hay educadores heridos, etc., si han hecho uso de los táser otra vez, en fin, ese rollo", expresó.

La Consejería de Bienestar Social de Canarias sostiene que ya fueron despedidos 15 trabajadores de esta empresa por este tipo de prácticas y que, si son ciertos estos mensajes, tomará las medidas pertinentes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido