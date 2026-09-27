Así actúan los fondos buitres: de comprar el edificio entero a exigir un alquiler desorbitado

Los detalles Para acometer el negocio, pisos de renta antigua como el de Maricarmen son muy atractivos ya que su valor en el mercado es mucho mayor del que pagan los inquilinos.

La crisis inmobiliaria de 2008 trajo consigo la llegada de los fondos buitre, que controlan masivamente los alquileres en España, poseyendo unas 100.000 viviendas con precios elevados. Su estrategia se centra en adquirir edificios en barrios céntricos con inquilinos mayores o vulnerables, utilizando tácticas abusivas para desalojarlos. Compran edificios enteros y, al finalizar los contratos, ofrecen dos opciones: marcharse o pagar precios desorbitados. Blackstone, el mayor propietario del país, posee 20.000 pisos. En Málaga, compraron pisos baratos y los vendieron por hasta 250.000 euros, resultando en 62 desahucios. La Ley Boyer de 1985 también afecta a inquilinos como Maricarmen, al limitar los contratos indefinidos.

Una de las consecuencias de la crisis inmobiliaria de 2008 fue la llegada de los fondos buitre, que controlan alquileres en masa con unas 100.000 viviendas con precios desorbitados. ¿Su estrategia? Buscan viviendas en edificios de barrios céntricos con inquilinos mayores o vulnerables con los que no dudan en utilizar artimañas abusivas y estrategias de acoso de lo más "carroñero" hasta expulsarlos.

Su modus operandi suele ser el mismo. Compran edificios enteros y, al principio, los inquilinos no lo notan demasiado. Una paz aparente hasta que se les acaba el contrato de alquiler. Y los fondos buitres ofrecen dos opciones: o se van o pagan el precio que ellos fijen.

Así actúan los fondos buitre en España. Dicen que nuestro país es "un mercado muy atractivo". Así lo define el mayor propietario de España, Blackstone, que cuenta con 20.000 pisos en sus manos.

No mienten. El negocio es redondo. Como este caso en Málaga. Compraron por 14.000 cada piso y los vendieron hasta por 250.000. No todos pudieron pagar y ello llevó a 62 desahucios.

Para acometer este negocio, pisos de renta antigua como el de Maricarmen son muy atractivos. Su valor es mucho mayor de lo que pagan los inquilinos. Y sí, pueden comprarlos y subirles el precio una vez que se acabe el contrato. Es lo que le ha ocurrido.

A ella le ha afectado la Ley Boyer. Impulsada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, puso fin a los contratos indefinidos y limitó las subrogaciones. Así que Maricarmen no pudo mantener el contrato de su madre.

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