La abogada de Maricarmen denuncia que sigue sin alternativa habitacional: "Las administraciones públicas siguen sin proponer nada"

Los detalles La letrada ha pedido a Urbagestión que contacte con ella o con el Sindicato de Inquilinas para que se puedan "sentar a hablar de cómo formalizar su vuelta casa" y ha señalado que el estado de salud de Maricarmen "es delicado por el calvario vivido".

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, ha denunciado que la mujer de 87 años sigue sin alternativa habitacional tras su desahucio, a pesar de la repercusión mediática del caso. Duro ha subrayado que las administraciones públicas no han ofrecido una solución y que Maricarmen, actualmente ingresada, no puede ir a otro lugar que no sea su hogar. La abogada ha solicitado a Urbagestión que contacte para buscar una solución y ha destacado el apoyo emocional recibido por Maricarmen. Duro ha instado a legislar para evitar desahucios sin alternativas habitacionales y espera que las autoridades tomen medidas concretas para resolver la situación.

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, ha denunciado en el especial de laSexta Noticias que la mujer de 87 años sigue sin una alternativa habitacional tras su desahucio. "Desde que se produce esa imagen de la vergüenza abriendo portadas no solo de los periódicos nacionales, sino también internacionales, porque esto ha dado la vuelta al mundo, lo cierto es que Maricarmen está ingresada, pero sigue sin contar con ningún tipo de alternativa habitacional", ha señalado.

En este sentido, Duro ha sub rayado que cuando decían "que este desahucio se tenía que suspender porque Maricarmen no tenía alternativa habitacional, es verdad". "Maricarmen no tiene alternativa habitacional y las administraciones públicas siguen sin habérsela dado, siguen sin haber propuesto absolutamente nada al respecto y Maricarmen sigue en la misma situación en la que estaba el miércoles", ha insistido.

Para la letrada, "no es viable" que la mujer de 87 años "vaya a ningún otro sitio que no sea su casa". "¿Dónde va a ir una mujer que tiene la casa ahí montada, que conoce esas calles y que tiene ahí su centro de salud? ¿Dónde va a ir una persona con su edad y con su estado de salud?", se ha preguntado.

Pide a Urbagestión que contacte con ella

Así, Beatriz Duro ha declarado que "si ahora otra vez está sobre la mesa y es posible que vuelva a su casa, hay que hacer que esto sea posible". "Desde aquí, hago un llamamiento a Urbagestión para que contacte conmigo, que contacte con el Sindicato de Inquilinas o que contacte con ella, que nunca lo han hecho, y nos podamos sentar a hablar de cómo poder formalizar esto", ha reclamado.

En lo referente al estado de salud de la mujer de 87 años, la letrada ha expresado que "se encuentra igual". "Sigue ingresada pendiente de que le hagan pruebas y con un estado de salud evidentemente delicado a consecuencia del calvario que ha vivido y de la violencia institucional que ha recibido", ha lamentado.

"Emocionada" por el apoyo recibido

Sin embargo, la mujer, tal y como ha manifestado su abogada, "es perfectamente consciente y ha estado siguiendo a través de los medios de comunicación todo el recorrido de la manifestación, de la acampada y está perfectamente al tanto y está profundamente emocionada con todo el apoyo". "Es una persona que es ejemplo de lucha y que evidentemente lo que quiere es que la situación para ella cambie y pueda tener alternativa, que es su vivienda", ha destacado.

En este punto, la abogada ha aseverado que el desahucio de su representada "es la gota que ha colmado el vaso y tiene que servir para hacer una ley que impida que situaciones como esta se repitan". "Tienen que estar prohibidos los desahucios sin alternativa habitacional, hay que congelar los precios de los alquileres y hay que legislar en favor de la vivienda para que la gente podamos acceder a ella", ha defendido.

De esta forma, ha reconocido que ella lo que espera es que "tanto Urbagestión, como el Gobierno, el Ayuntamiento y todos los actores que están interviniendo (...) no quieran solo un lavado de imagen, sino que realmente se pongan a trabajar en buscar alternativas y buscar soluciones para todas aquellas personas que se ven en situaciones exactamente idénticas a la de Maricarmen".

"Es necesario que el lunes la reunión con el Ayuntamiento no sea simplemente de presentación en la que salgamos con las manos vacías, sino que es necesario que estén pensando ya en qué propuestas concretas van a hacer para que sí que sea posible que la vivienda de Maricarmen vuelva a ser disfrutada por Maricarmen, que esta es la propuesta que ha hecho Urbagestión", ha apuntado, a lo que ha añadido que también espera que la empresa inmobiliaria "desde que ha visto el comunicado del Ayuntamiento de Madrid esté pensando de qué otras formas puede hacer que Maricarmen vuelva a la vivienda", ya que, ha dicho, "lo que está claro es que si la propiedad quiere que Maricarmen vuelva a ser la inquilina de la vivienda, esto tiene que poder materializarse".

Por último, Beatriz Duro ha expresado que también espera que "el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros piensen qué medidas van a hacer, que aprueben el 'decreto Maricarmen' y que impidan de una vez por todas este desastre y este problema de vivienda estructural que tenemos, que lo aborden y que adopten las medidas necesarias para empezar a poner fin y que las personas podamos acceder a la vivienda y podamos consolidar ese derecho".

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