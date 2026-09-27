De pedir el fin de la especulación en 2006 a proclamar 'Ni una Maricarmen más': cronología de 20 años de protestas por la vivienda

Los detalles El difícil acceso a la vivienda o los precios abusivos del alquiler nos han llevado a la calle en los últimos años. El movimiento social ha pasado de manifestarse contra las hipotecas tras la crisis de 2008 a toda una ola de protestas centradas en la regulación de los alquileres, la turistificación o contra los fondos de inversión.

Durante los últimos 20 años, la lucha por una vivienda digna ha sido constante en España. En 2006, se pedía el fin de la especulación para evitar vivir en la calle. En 2007, bajo el Gobierno de Zapatero, miles protestaron antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En otoño de 2024, se realizaron manifestaciones en Madrid contra los precios abusivos del alquiler, organizadas por sindicatos y colectivos sociales. Ione Belarra pidió prohibir la compra de viviendas por fondos buitre. La situación insostenible llevó a una acampada en Sol, exigiendo que la vivienda deje de ser un bien de mercado.

En los últimos 20 años, hemos salido una y otra vez a la calle para luchar por el derecho a tener una vivienda digna. Ya en 2006 pedíamos el fin de la especulación para no acabar viviendo en una tienda de campaña en la calle. "Tener acceso a una vivienda más o menos digna es casi un sueño, una pesadilla, mejor dicho", expresó entonces un hombre.

En 2007, miles de personas llenaron las calles en toda España durante el Gobierno de Zapatero, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Unos años más tarde, en otoño del 2024, nos manifestamos en Madrid contra los precios abusivos del alquiler, una protesta organizada por decenas de sindicatos de inquilinas y colectivos sociales de toda España. "No hay ni una habitación por menos de 400 euros, no hay manera de vivir aquí", denunció una joven.

"Necesitamos que en España se prohíba de una vez por todas que los fondos buitre y los grandes rentistas puedan comprar vivienda", declaró Ione Belarra en octubre de 2024.

Un año después, volvíamos a echarnos a las calles y algunos acabaron viviendo en ellas, tal y como reconoció un hombre "con dos hijas".

Finalmente, la situación se ha hecho insostenible, lo que ha provocado la acampada en Sol. "Tenemos claro que la única manera de hacer caer este negocio es sacar la vivienda del mercado, porque mientras la vivienda sea un bien de mercado, no va a ser nunca un derecho universal", ha subrayado al respecto una manifestante.

Por eso, a principios de este año otra vez defendimos nuestros derechos, ante una situación que nos está costando la vida.

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