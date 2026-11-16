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Los arrancan de cuajo

La Guardia Civil busca a los autores del destrozo de varios radares de velocidad en Sevilla

Los detalles En redes sociales se están difundiendo vídeos en los que se puede ver cómo prenden fuego a uno de estos dispositivos de tráfico. En otro, lo arrancan de cuajo.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.EFE/ Mariscal
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La Guardia Civil ha abierto una investigación para identificar a los autores de una serie de actos vandálicos en distintos dispositivos de control de velocidad instalados en carreteras de Sevilla y la difusión en Internet de varios vídeos en los que se ve cómo destrozan y arrancan de cuajo los radares.

Un portavoz del Instituto Armado ha informado este lunes a EFE de que la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía ha iniciado el análisis de estos hechos. Según la fuente, los daños han sido provocados en controles de velocidad (radares) ubicados tanto en el núcleo urbano de Sevilla como en las afueras de la capital andaluza.

Pese a que la Guardia Civil todavía no ha podido acreditar la autenticidad de vídeos difundidos a través de redes sociales, también sigue el rastro de estas publicaciones para tratar de averiguar su autoría.

Por su parte, la cuenta 'Sevilla Enfurecida' ha difundido a través de sus perfiles de redes sociales vídeos en los que se ve a un encapuchado prendiendo fuego a uno de estos dispositivos de tráfico. Además, hay otro en el que se corta el poste que sostiene una cámara y un tercero en el que se arranca un radar en una carretera.

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