La Guardia Civil busca a los autores del destrozo de varios radares de velocidad en Sevilla

Los detalles En redes sociales se están difundiendo vídeos en los que se puede ver cómo prenden fuego a uno de estos dispositivos de tráfico. En otro, lo arrancan de cuajo.

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de actos vandálicos contra dispositivos de control de velocidad en Sevilla. Estos actos, que incluyen la destrucción y extracción de radares, han sido difundidos en Internet mediante varios vídeos. La Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico en Andalucía está analizando los incidentes, que ocurrieron tanto en el núcleo urbano como en las afueras de Sevilla. Aunque aún no se ha verificado la autenticidad de los vídeos en redes sociales, la Guardia Civil sigue investigando su procedencia. La cuenta 'Sevilla Enfurecida' ha compartido vídeos de un encapuchado incendiando un dispositivo de tráfico y otros actos vandálicos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para identificar a los autores de una serie de actos vandálicos en distintos dispositivos de control de velocidad instalados en carreteras de Sevilla y la difusión en Internet de varios vídeos en los que se ve cómo destrozan y arrancan de cuajo los radares.

Un portavoz del Instituto Armado ha informado este lunes a EFE de que la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Andalucía ha iniciado el análisis de estos hechos. Según la fuente, los daños han sido provocados en controles de velocidad (radares) ubicados tanto en el núcleo urbano de Sevilla como en las afueras de la capital andaluza.

Pese a que la Guardia Civil todavía no ha podido acreditar la autenticidad de vídeos difundidos a través de redes sociales, también sigue el rastro de estas publicaciones para tratar de averiguar su autoría.

Por su parte, la cuenta 'Sevilla Enfurecida' ha difundido a través de sus perfiles de redes sociales vídeos en los que se ve a un encapuchado prendiendo fuego a uno de estos dispositivos de tráfico. Además, hay otro en el que se corta el poste que sostiene una cámara y un tercero en el que se arranca un radar en una carretera.

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