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Un respiro ante el calor

Un hospital de Barcelona, habilitado como refugio climático para resguardase de las altas temperaturas y concienciar a la población

Los detalles En Sant Pau, llevan cuatro años habilitando sus instalaciones para que quien quiera pueda protegerse ante el calor extremo que sufrimos. Además, hacen actividades para la estimulación cognitiva y charlas enfocadas a la educación sanitaria.

Refugio climático en Barcelona
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Si el calor nos busca, sepan que podemos ser más rápidos. En Barcelona, casi el 100% de la población dispone de un refugio climático a menos de 10 minutos a pie.

Un ejemplo es el hospital de Sant Pau, donde habilitan sus instalaciones desde hace cuatro años para que cualquiera pueda resguardarse de las altas temperaturas. Esther Francia, médico del hospital, señala que "en estos momentos de máximo calor como ahora, los que más pueden padecer son las personas mayores", por lo que, defiende "hay que intentar habilitar espacios donde puedan mantener una temperatura alejada de la exposición térmica tan elevada".

Además de refugio, es un espacio perfecto para concienciar, ya que hacen visitas guiadas, actividades para la estimulación cognitiva, actividades físicas y charlas enfocadas a la educación sanitaria.

Sin embargo, no es una realidad para todos. Y es que solo una de cada tres capitales españolas cuentan con espacios como este, por lo que si no despone de uno cerca, un parque con vegetación puede darnos un respiro.

Y si lo que buscamos es un refugio con más ocio, siempre quedan opciones como un festival al aire libre. En 'Las Noches del Botánico', no hay aglomeraciones y el entorno permite disfrutar del concierto. Ramón Martín, su codirector, destaca que al tratarse de un jardín botánico cuentan "con todas las facilidades", que incluyen "árboles, sombra, especies y un riachuelo". "Aquí estamos a cuatro grados menos", añade.

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