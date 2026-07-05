Pulseras que salvan vidas ante el calor extremo: así funcionan los dispositivos repartidos entre trabajadores de exteriores de Barcelona

Los detalles Si sube la temperatura interna de la persona varios grados, la pulsera comienza a vibrar, pitar y se pone de color rojo para alertar sobre ello y evitar riesgos.

En Barcelona, los trabajadores de limpieza y mantenimiento de parques y jardines utilizan pulseras que monitorean su temperatura interna para prevenir golpes de calor. Estas pulseras emiten alertas sonoras y luminosas cuando detectan un aumento significativo de temperatura, indicando a los trabajadores que deben detenerse, descansar y refrescarse antes de continuar. El Ayuntamiento ha distribuido 1.400 pulseras y ha implementado el 'Protocolo Anticalor', que incluye medidas como el uso de sombreros, crema solar, ropa ligera y agua. Las jornadas comienzan a las 7:15 de la mañana y las actividades más intensas se realizan en las primeras horas para evitar el calor extremo.

Antes de empezar la jornada a pleno sol, trabajadores de limpieza y mantenimiento de parques y jardines de Barcelona se colocan una pulsera que les puede salvar la vida. Josep Llimona, coordinador Servicio de Prevención Parcs i Jardins de Barcelona, explica que "la pulsera lo que hace es controlar el gradiente de temperatura interna de la persona, de manera que si sube en ciertos grados, vibra, pita o hace un aviso luminoso y entonces la persona se tiene que parar, se pone a la sombra, descansa unos minutos y después puede volver a trabajar sin haberse puesto en peligro".

El trabajador vuelve a la faena cuando el dispositivo se pone en verde y deja de pitar. En total, el Ayuntamiento ha repartido 1.400 pulseras entre trabajadores de parques y jardines, mantenimiento y limpieza. "Te da un poco de seguridad a la hora del calor, porque a veces te sientes un poco mareada, pero ahora cuando la pulsera pita, vibra y se pone en rojo, sabes que tienes que parar", expresa Silvia Flores, trabajadora de Parcs i Jardins de Barcelona.

El pasado mes de junio, la capital catalana rozó los 36 grados de máxima y Catalunya registró 218 muertes por calor, por lo que estas pulsera son vitales para Evitar riesgos. "Nos hemos dado cuenta de que incluso la persona no era consciente de que le estaba subiendo la temperatura, por lo que es un buen sistema de prevención", subraya al respecto Josep Llimona.

Además, el Ayuntamiento ha activado el 'Protocolo Anticalor'. Los trabajadores cuentan equipos de autoprotección con sombreros, crema solar, ropa amplia y suministro de agua. Asimismo, este año la jornada se ha adelantado hasta las 7:15 de la mañana y las actividades físicas más intensas se reservan también para primeras horas. En caso de alertas de Protección Civil, se prevé un cese total de los trabajos.

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