San Fermín 2026 | ¿A qué hora se lanza el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona?

El 'txupinazo' es el pistoletazo de salida de las fiestas de Pamplona. Los Sanfermines comienzan oficialmente una vez que se lanza el cohete desde el balcón del Ayuntamiento.

Es una plaza muy pequeña, pero cada 6 de julio se abarrota hasta los límites, acogiendo a cientos, miles de personas. En torno a 12.500 fieles de los Sanfermines se dan cita cada año en la plaza del Ayuntamiento, frente a la casa consistorial, desde donde se da comienzo a las fiestas grandes de Pamplona, las fiestas de San Fermín. El cohete se prende desde el balcón central del segundo piso del consistorio, dando comienzo a nueve días de celebraciones que convierten a la ciudad en el epicentro de una de las fiestas más conocidas del mundo.

El acto consiste en que el alcalde o la persona o entidad designada para ese año prende la mecha del cohete y pronuncia las tradicionales exclamaciones "¡Viva San Fermín!" y "Gora San Fermín!". La tradición del chupinazo se ha consolidado como el instante que marca el comienzo oficial de los Sanfermines. Según la información municipal, el primer lanzamiento tuvo lugar en 1941 y, desde entonces, el acto se ha convertido en una cita imprescindible tanto para la ciudadanía pamplonesa como para quienes visitan la ciudad durante esas fechas.

El chupinazo (o 'txupinazo') celebra un día antes del inicio de los tradicionales encierros, que comienzan el 7 de julio. Este año, los encargados del lanzamiento del chupinazo serán los representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra, concretamente el subdirector, Clint Jean Louis Fernández, y la enfermera Araceli Sergio Aguilera, enfermera de UVI Móvil de Tafalla. Fernández es médico de familia y especialista en Emergencias y reside en Pamplona desde 1992 a donde llegó procedente de Kenia junto con su familia. Él fue designado como representante institucional de la subdirección que dirige desde 2023.

El momento del chupinazo tiene lugar siempre en la misma fecha: en 2026 será el lunes 6 de julio a las 12:00h.

Así se elige a quien lanza el 'txupinazo' de San Fermín

El lanzador del chupinazo se elige democráticamente desde 2026, pero su origen es anterior: durante la Segunda República española, un pamplonés llamado Juanito Etxepare, dueño de un estanco, lanzó el cohete por primera vez en 1931 "a pie de calle", rodeado de jóvenes, desde la plaza del Castillo. Fue visto, según relata el periodista e historiador Iván Giménez al diario vasco 'Gara', como un acto "popular, espontáneo" y horizontal, impulsado "por un trabajador", que se repitió varios años, hasta que en 1936 Etxepare fue fusilado por el bando sublevado.

Según cuentan desde Sanfermin.com, la costumbre fue "retomada" en 1939 por Joaquín Ilundáin, teniente de alcalde de la ciudad, e institucionalizada dos años después. Giménez, por su parte, sugiere que Ilundáin y el periodista José María Pérez Salazar, colaborador del periódico falangista 'Arriba España', no retomaron esta iniciativa sino que se apropiaron de la idea de Etxepare y la trasladaron al balcón del Ayuntamiento, alejándola así del pueblo. "El 'txupinazo' se convirtió en una herramienta para la estrategia política", señala Giménez, añadiendo que además el alcalde se "arrogó" la potestad de elegir quién es la persona que lo lanza cada año, aunque fue el propio Ilundáin quien lo lanzó durante los primeros años.

Durante el franquismo, era habitual que la mecha del cohete la prendiera una persona vinculada al Ayuntamiento de Pamplona, aunque en 1964 se hizo una excepción y se permitió que inaugurara las fiestas de San Fermín alguien ajeno a la ciudad navarra: el entonces ministro de Información y Turismo (y después presidente de la Xunta de Galicia), Manuel Fraga Iribarne. Otras figuras importantes del deporte también gozaron de este privilegio, según Sanfermin.com, y desde el inicio de la democracia, en 1979, se cambió el criterio de lanzamiento: el entonces alcalde, Julián Balduz Calvo, decidió que fuera un grupo municipal cada año, en orden de mayor a menor representación, el que lanzara el cohete cada año.

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