Levantan el confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio en La Bisbal d'Empordà

Captura de un video de Bombers Cataluña, de agentes trabajando en la zona del Baix Empordà este fin de semana

Los detalles Los vecinos de la urbanización Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro y algunas viviendas de la urbanización de Cabanyes de Calonge que habían sido evacuados ya pueden regresar a sus hogares, al estar fuera del perímetro del fuego.

Protección Civil ha levantado las órdenes de confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio en La Bisbal d'Empordà, permitiendo el regreso a sus hogares a los vecinos de Santa Cristina d'Aro y Calonge i Sant Antoni. Tras quemar unas 2.300 hectáreas, los Bomberos de la Generalitat han confirmado la estabilización del fuego. El jefe de Bomberos, Jordi Martín, ha señalado que las próximas horas serán cruciales para controlar el incendio, especialmente ante una nueva ola de calor y viento. En Huesca, el incendio en Loporzano evoluciona desfavorablemente, activando el plan de emergencias y el desalojo de 30 vecinos.

Protección Civil ha levantado las órdenes de confinamiento en los siete municipios afectados por el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona) y permite regresar a sus casas a los vecinos de las localidades gerundenses de Santa Cristina d'Aro y Calonge i Sant Antoni evacuados por la proximidad de las llamas.

Las restricciones impuestas por el fuego se han levantado después de que los Bomberos de la Generalitat hayan comprobado, en vuelos de reconocimiento, que la estabilización del incendio está consolidada, tras quemar unas 2.300 hectáreas.

En declaraciones a los periodistas, el jefe de los Bomberos en la Región de Emergencias de Girona, Jordi Martín, ha remarcado que las próximas horas serán "clave" para poder dar el incendio por controlado en una jornada en la que empieza una nueva ola de calor y en la que está prevista "una intensidad de calor y viento importante" a partir del mediodía.

"Estas horas nos tienen que permitir dar el paso hacia un incendio controlado", ha subrayado. Marín ha detallado que se permite el regreso a todas las viviendas fuera del perímetro del incendio y que, en el caso de las edificaciones que se encuentran en el interior, se autorizará un "acceso puntual supervisado" por los Mossos d'Esquadra.

Los vecinos de la urbanización Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro y algunas viviendas de la urbanización de Cabanyes de Calonge que habían sido evacuados ya pueden regresar a sus hogares, al estar fuera del perímetro del fuego.

Sin embargo, se mantiene el corte en la carretera que une las urbanizaciones de Vall Repòs y Cabanyes, así como la carretera GI-660.

Ahora bien, los bomberos de la Generalitat esperan "un día complicado" en los trabajos contra el fuego porque existe un perímetro "muy irregular" que puede provocar nuevos focos debido a las altas temperaturas y a la fuerza del viento.

Alerta por un incendio en Huesca

Por otro lado, el incendio iniciado este sábado en Loporzano (Huesca) ha evolucionado de manera desfavorable en las últimas horas, lo que ha llevado al Gobierno de Aragón a activar el plan especial de Protección Civil de emergencias por incendios forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2, a solicitar que se movilice la UME y al desalojo de los 30 vecinos que viven repartidos en los núcleos de Chibluco y San Julián de Banzo.

Según el último parte de Infoar, en las últimas horas el incendio se ha abierto por el flanco izquierdo y preocupa su avance en ese sector. También permanecen activos, de nuevo, el flanco derecho y la cabeza.

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