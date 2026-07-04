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La Guardia Civil investiga un violento tiroteo en Almería: los autores se dieron a la fuga

El contexto El suceso ha tenido lugar sobre las 5:55 horas en el entorno de la plaza de Atocha y la calle 11 de Mayo. Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Agencia EFE
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La Guardia Civil ha abierto una investigación tras un tiroteo registrado en torno a las 5:55 horas de este sábado en la zona conocida como la Urbanización de Roquetas de Mar (Almería).

El suceso ha tenido lugar en el entorno de la plaza de Atocha y la calle 11 de Mayo, han confirmado fuentes de la Comandancia de Almería.

Según relataron los testigos que alertaron a las autoridades, en un primer momento se escucharon dos disparos y, transcurridos unos minutos, se produjeron otras cuatro detonaciones.

El periódico 'Ideal' ha adelantado que, tras los disparos, los vecinos de la zona observaron a dos personas con vestimenta negra alejándose del lugar corriendo, momento en el que dieron aviso a la Guardia Civil.

En el área del suceso han sido hallados seis casquillos de bala, según avanza este diario.

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