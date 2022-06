Varias decenas de migrantes han entrado este viernes en Melilla tras romper la puerta de acceso al paso fronterizo del Barrio Chino, que separa la ciudad autónoma de Marruecos, y saltar por el tejado de dicho control.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el dispositivo antintrusión de la Comandancia de la Guardia Civil ha detectado sobre las 6:40 horas la aproximación al vallado de un numeroso grupo de migrantes, formado por más de 400 personas.

Dos horas después, a las 8:40 horas, se ha producido el salto a pesar del amplio dispositivo de las fuerzas marroquíes, "que han colaborado activamente y de forma coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", según la Delegación del Gobierno.

Un grupo numeroso de subsaharianos, "perfectamente organizado y violento", según la Delegación, "ha roto la puerta de acceso del puesto de control fronterizo de Barrio Chino y ha accedido a Melilla saltando por el tejado de dicho control".

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía están colaborado con la Guardia Civil en la contención del salto, con la ayuda de un helicóptero y un dron. La Policía Local mantiene cortados los accesos a la frontera de Barrio Chino. No obstante, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Ejército no le ha dado cuenta del asalto a la valla de Melilla, por lo que aún no han tomado ningún tipo de decisión en este aspecto.

La Delegación del Gobierno no ha ofrecido datos, por el momento, de cuántos inmigrantes han conseguido acceder a la ciudad, a la espera de ir ampliando la información a lo largo de la mañana. Tras acceder a Melilla, los migrantes se han dirigido al Centro de Estancia Temporal de Melilla (CETI) y algunos de ellos han resultado heridos, según ha podido comprobar Efe.

Este es el primer salto a la valla que se produce después de la nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. En los últimos días, en las inmediaciones de la frontera por el lado marroquí, ya se habían producido enfrentamientos entre migrantes que intentaban acercarse a Melilla y agentes de diferentes cuerpos de seguridad de Marruecos.