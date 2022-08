Iberia Express le sigue el paso a Ryanair y ha convocado diez jornadas de huelgas para las próximas semanas. El sindicato USO llamó a los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), 517 trabajadores en total, a unirse a las huelgas que comenzarán el 28 de agosto hasta el 6 de septiembre. Ryanair por su parte continuará con sus cuatro jornadas de protesta semanales —lunes a jueves— hasta el 7 de enero de 2023.

USO convocó esta huelga para Iberia Express para intentar "desbloquear la negociación del II Convenio Colectivo de TCP de la aerolínea". Este convenio ha estado paralizado desde diciembre de 2021 y entre las medidas USO solicita adecuar los salarios de acuerdo con el aumento de los precios anualmente. Adicionalmente, reclaman que no han percibido aumentos salariales desde hace siete años.

Es por ello por lo que los trabajadores de Iberia Express piden a la compañía un incremento salarial del 6,5% correspondiente a 2021 para todos los niveles; una bonificación de 24 meses de antigüedad a todos los trabajadores del colectivo además de la creación de dos niveles salariales con un 11% y un 4% de incremento. A su vez también piden la homogeneización del plus de transporte y la comisión de venta a bordo en todas las categorías de TCP.

Ryanair, por su lado, está experimentando su tercera huelga este verano porque la compañía se niega a renegociar un nuevo convenio colectivo firmado bajo la legislación española. Los sindicatos USO y Sitcpla se encuentran en una disputa con la empresa porque esta firmó un convenio con CCOO que incluía acuerdos salariales, cuatro días de trabajo y tres libres y complementos para los tripulantes de las cabinas. Sin embargo, USO y Sitcpla no están de acuerdo con esto porque CCOO "no es representativo" y, por ende, el acuerdo no sería vinculante. Es por ello por lo que Ryanair, Crewlink y Workforce realizarán huelgas de 24 horas.

EasyJet es otra aerolínea que está experimentando huelgas este mes debido a “la negativa de la empresa a recuperar las condiciones laborales que los pilotos tenían

antes de la pandemia, así como a negociar el segundo convenio colectivo". Por lo que tienen previstas jornadas de 72 horas de protesta y estas abarcarán los días 19, 20 y 21 así como el 27, 28 y 29 de agosto.

Durante la tercera jornada de esta semana, el miércoles 17 de agosto, Ryanair experimentó 307 retrasos, pero ninguna cancelación. Según USO esto ha afectado sobre todo a Palma de Mallorca con 102 vuelos. Por lo que es conveniente que aquellos con un billete de Iberia Express durante su jornada de huelga se preparen para un poco de lo mismo: cancelaciones y retrasos.

Días de huelga

Estos son los días previstos en los que habrá huelga entre agosto y septiembre. Sin embargo, estas fechas pueden estar sujetas a las convocatorias de nuevas jornadas si los sindicatos así lo deciden en caso de que no se cumplan sus pedidos a las compañías.

18 de agosto: Ryanair

19 de agosto: easyJet

20 de agosto: easyJet

21 de agosto: easyJet

22 de agosto: Ryanair

23 de agosto: Ryanair

24 de agosto: Ryanair

25 de agosto: Ryanair

26 de agosto: Sin huelgas .

. 27 de agosto: easyJet

28 de agosto: Iberia Express e easyJet

29 de agosto: Iberia Express, easyJet y Ryanair

30 de agosto: Iberia Express y Ryanair

31 de agosto: Iberia Express y Ryanair

1 de septiembre: Iberia Express y Ryanair

2 de septiembre: Iberia Express

3 de septiembre: Iberia Express

4 de septiembre: Iberia Express

5 de septiembre: Iberia Express y Ryanair

6 de septiembre: Iberia Express y Ryanair

Ryanair continuará por su parte las protestas de lunes a jueves todas las semanas.

Cómo reclamar por cancelación en Ryanair

Cuando ocurre esto, Ryanair proporciona dos opciones: solicitar un reembolso o cambiar la fecha del vuelo de forma gratuita. La aerolínea facilita la opción de hacerlo de forma online, por lo que es mejor evitar acudir directamente a los mostradores junto con otros cientos de personas.

Es posible que se cumplan las condiciones para recibir una indemnización de hasta 400€, comida o alojamiento dependiendo de las circunstancias. Para más información sobre las condiciones para optar a estas compensaciones es aconsejable acudir a los Derechos de asistencia conforme al Reglamento (CE).

Si prefiere cambiar la fecha de su vuelo para sortear las huelgas, será necesario que inicie sesión en su cuenta de MyRyanair y desde allí será capaz de gestionar toda su reserva.

Cómo reclamar por cancelación en Iberia Express

Iberia Express se atiende al Reglamento Europeo en su documento de derechos del pasajero. Por ende, contemplan que el transportista aéreo puede estar exento de dar una indemnización en caso de que haya sido por "circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables". Entre estas circunstancias contemplan las "huelgas que afecten a las operaciones del transportista aéreo".

Sin embargo, sigue siendo posible la opción de reembolso en forma de 'bono' que puede ser utilizado para la compra de otro billete “sin restricciones de fechas” o cambiar la fecha del mismo trayecto. Ambos procesos pueden realizarse desde la página web dedicada exclusivamente a estos reclamos.