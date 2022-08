La sección del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) en easyJet iniciará este viernes una huelga en tres períodos de 72 horas cada uno, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de agosto, así como los días 19, 20 y 21 del mismo mes y durante 27, 28 y 29, "ante la negativa de la empresa a recuperar las condiciones laborales que los pilotos tenían antes de la pandemia, así como a negociar el segundo convenio colectivo".

En un comunicado, los pilotos han asegurado que la huelga "se trata del último recurso posible" y también han pedido disculpas a los pasajeros, "los grandes perjudicados por esta situación".

Los sindicatos han reivindicado "la buena voluntad" de la Sección Sindical de Sepla durante la negociación del convenio colectivo, ya que han afirmado que durante los peores meses de la pandemia, accedieron a rebajarse los sueldos para "garantizar no sólo los puestos de trabajo, sino la supervivencia de la propia compañía en España". Sin embargo, han señalado que, "cumplido el objetivo de mermar las condiciones laborales de los pilotos", easyJet anunció un incremento del número de aviones y pilotos en sus bases de Barcelona y Palma, y abrió una base completamente nueva en Málaga.

Según los pilotos, la negociación del segundo convenio colectivo de easyJet concluyó el pasado mes de julio, "cuando la empresa se negó a atender cualquier petición de los representantes de los pilotos" y presentó una nueva propuesta que "recorta todavía más las condiciones laborales en términos reales".

"Las compañías están en su derecho de recuperar músculo, pero no a costa de los trabajadores; si la situación ha vuelto a los niveles de 2019, es el momento de recuperar las condiciones perdidas por una cuestión de justicia", han indicado los portavoces de Sepla.

Respecto al número de vuelos, los representantes han incidido en que el número de vuelos "es, en la actualidad, muy similar al que había en 2019", pero la empresa "se niega a recuperar las condiciones laborales".

easyJet opera con bases en toda Europa y tiene diferentes tipos de contrato de trabajo en cada país. Los sindicatos aseguran que "las condiciones de los pilotos españoles siempre han sido peores que las del resto y se ven aún más degradadas con la nueva propuesta de la empresa".

Vuelos cancelados

La primera jornada de huelga del mes de agosto de los pilotos de EasyJet ha provocado seis cancelaciones en el Aeropuerto de El Prat y otras dos en el de Palma de Mallorca hasta las 10.00 horas de este viernes. Según ha informado el sindicato Sepla, los vuelos cancelados en el aeropuerto barcelonés tenían su origen o destino en Londres, Ginebra y Friburgo, mientras que los de Palma estaban programados con origen y destino Londres. Además de las cancelaciones, la huelga ha provocado retrasos en otros tres vuelos con origen o destino Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga.

Servicios mínimos

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha establecido unos servicios mínimos para la huelga del 57% para los vuelos con base en Palma de Mallorca, del 60% para los vuelos en Málaga y del 61% para los vuelos en Barcelona y Menorca.

Según la programación aportada por la aerolínea, todos los vuelos programados para los días de huelga son internacionales y los servicios mínimos decretados son los que resultan de aplicar estos porcentajes de protección a los servicios aéreos de transporte público operados por la compañía con origen o destino en los aeropuertos de Málaga, Barcelona, Palma de Mallorca y Menorca.

También se protegen aquellas operaciones técnicas de posicionamiento y otras como la situación de tripulaciones necesarias para la realización efectiva de los servicios de transporte aéreo considerados como esenciales, los operados en los periodos entre jornadas de huelga y los posteriores a la finalización de esta, y también aquellos vuelos cuya hora de salida programada fuera anterior al inicio de la huelga y cuya llegada prevista se produzca en el periodo de huelga.

Se considerarán trabajadores legalmente convocados a la huelga aquellos que tienen asignada como base permanente alguno de los centros de trabajo en los que se convoca la huelga, independientemente del lugar en el que pernocten los días de la convocatoria de la huelga.

Respecto al listado de vuelos concretos afectados por estos servicios mínimos, corresponde a easyJet establecer los vuelos sometidos a los porcentajes de la resolución de servicios mínimos que se han descrito anteriormente, para lo que deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que se presten.

¿Qué pasa si cancelan mi vuelo?

Los viajeros que sufran la cancelación de su vuelo tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos a los que puedan enfrentarse si su vuelo es cancelado. Así lo explican desde Facua-Consumidores en Acción citando el Reglamento Europeo 261/2004.

Este documento señala unas compensaciones de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros; de 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros; y de 600 euros para el resto de vuelos. De hecho, estas compensaciones se aplican también cuando el vuelo sufra un retraso superior a las tres horas con respecto a su llegada a destino, aunque no sea cancelado.

Sin embargo, la situación es diferente si los pasajeros reciben el aviso de las modificaciones con dos semanas de antelación o bien con una antelación de entre dos semanas y siete días si les ofrece un transporte alternativo que permita salir no más de dos horas antes de lo previsto y llegar con menos de cuatro horas de retraso al destino final. Tampoco tendría que pagar la compensación si informando de la cancelación con menos de siete días de antelación ofrece a los pasajeros otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso.

Al mismo tiempo cabe señalar que la empresa puede reducir la cantidad a pagar en un 50% si ofrece un transporte alternativo con una diferencia en la hora de llegada no superior a dos horas en el caso de vuelos de 1.500 km o menos; no superior a tres horas, para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 km; y no superior a cuatro horas para los demás vuelos.

¿Cómo pedir el reembolso de vuelos y gastos a EasyJet?

Una vez consultados tus derechos conforme a las anteriores anotaciones, para pedir el reembolso debes acudir a la página web de EasyJet a través de este enlace. Una vez allí, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Escoger el motivo de tu reclamación.

2. En el caso de vuelos cancelados, puedes completar también la reclamación de gastos.

3. Para ello solo tienes que completar íntegramente el formulario de este enlace en el que aparecen para completar estos campos: los detalles del vuelo, datos del viajero, datos de pago, pasajeros y gastos.