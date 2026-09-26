"Te ruego que al menos escuchéis la propuesta": la desesperada petición para evitar el desahucio de Maricarmen que Urbagestión ignoró

¿Por qué es importante? Pese a que se plantearon distintas opciones para evitar que la mujer de 87 años tuviera que irse de su casa, la abogada de la empresa inmobiliaria no respondió ni a las llamadas ni a los mensajes que recibió de la entidad pública 'Casa 47'.

Urbagestión ignoró repetidamente las llamadas y mensajes de Maribel Ramos, presidenta de 'Casa 47', en un intento por evitar el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. Ramos intentó contactar con la abogada de la inmobiliaria, ofreciendo soluciones como el pago del alquiler por parte de una donante anónima, pero fue ignorada. A pesar de las propuestas de mediación y negociación del alquiler, Urbagestión mostró desinterés durante meses. En el último intento, Ramos pidió un aplazamiento para encontrar una alternativa, pero fue rechazado, y el desahucio se llevó a cabo el 23 de septiembre, dejando a Maricarmen hospitalizada.

Urbagestión ignoró los mensajes y llamadas que recibió de Maribel Ramos, presidenta de 'Casa 47', la entidad pública dependiente del Ministerio de Vivienda, en las horas previas al desahucio de Maricarmen para tratar de evitar que se llevase a cabo, tal y como muestran las comunicaciones entre 'Casa 47' y la abogada de la empresa inmobiliaria a las que ha accedido en exclusiva 'elDiario.es'.

Según publica el medio, la letrada de Urbagestión recibió un primer mensaje de WhatsApp el pasado martes 22 de septiembre a las 19:17 horas, en el que Maribel Ramos se disculpaba por la "insistencia", pero destacaba que era "urgente" hablar con ellos.

A lo largo de ese día, la presidenta de 'Casa 47' llamó por teléfono a la que hasta ese momento había sido su interlocutora para que trasladase a la empresa inmobiliaria una solución que pudiese evitar el desalojo. Sin embargo, nadie respondió a sus llamadas. Así, Ramos optó por mandar un escrito en el que informaba de que había una donante anónima que estaba dispuesta a pagar los 2.600 euros de alquiler que Urbagestión exigía a Maricarmen y que la mujer de 87 años no podía asumir.

"Supongo que ya habéis visto la noticia. La donante nos pide hablar contigo o con alguien de la empresa para intentar llegar a un acuerdo. Te ruego, por favor, que al menos escuchéis la propuesta", expresó la portavoz de la entidad pública dependiente de Vivienda. A pesar de ello, la abogada ignoró esa propuesta que ponía solución a la petición de sus clientes --ganar 2.600 euros todos los meses por el alquiler-- y, a su vez, conseguía que Maricarmen se quedara en la casa donde ha vivido 70 años.

En la misma línea, la letrada tampoco respondió a las llamadas ni a los mensajes que recibió al día siguiente, miércoles 23 de septiembre, con una última llamada a la desesperada para tratar de drenar el desahucio. "Te llamo para rogarte que aceptéis un mes de aplazamiento para buscar una alternativa. Su abogada se compromete a dejar en un mes la vivienda", señaló Maribel Ramos en un mensaje que envió a las 10:32 horas, cuando cientos de policías apartaban a quienes intentaban evitar que el desalojo. Sin embargo, los ruegos y la insistencia de la presidenta de 'Casa 47', --ignorados por la representante legal de Urbagestión-- no pudieron evitar que Maricarmen finalmente fuera desahuciada de su casa de Sainz de Baranda el pasado miércoles.

Meses de propuestas

Lo cierto es que la actitud mantenida por la empresa inmobiliaria y su abogada durante los últimos meses ya ponía de manifiesto el desinterés por llegar a un acuerdo que evitase que la mujer de 87 años tuviera que irse de su casa. Y es que durante meses rechazaron todas las propuestas que recibieron de la propia Maricarmen y del Ministerio de Vivienda, a través de 'Casa 47'.

La primera llegó el pasado 18 de junio, cuando Maribel Ramos ofreció a Urbagestión formar parte de un proceso de mediación. Entre las propuestas, se ofrecía comprar el inmueble para el parque público de vivienda y que Maricarmen se pudiera quedar, o negociar el precio de alquiler, ya que 2.600 euros era una cantidad imposible de asumir para la anciana. Dos días después, la letrada trasladó la respuesta de sus clientes, quienes aceptaban el proceso de mediación, pero no la venta del piso.

Según 'Casa 47', se propuso una renta total de 1.000 euros abierta a negociarse a la alza, tras lo que Urbagestión se comprometió a responder. Sin embargo, a finales de julio y tras semanas sin recibir ninguna respuesta, la entidad pública pidió una respuesta "urgente" que permitiera llegar a un acuerdo, a lo que la abogada habría respondido que sus clientes estaban "de vacaciones".

Ya en septiembre, según Maribel Ramos, la presidenta de la entidad criticó ante la abogada de Urbagestión que no se estaban "tomando en serio" sus peticiones y propuestas, cuando faltaban "pocos días para el desahucio". "Si vuestra respuesta es que no, decidlo y tomamos otras medidas", señaló, a lo que la letrada respondió, tal y como asegura 'Casa 47': "No nos fiamos del Sindicato de Inquilinas. ¿Quién le paga a mis clientes ahora el daño reputacional? No son ningún fondo buitre, son una pequeña empresa familiar". "Serán una pequeña empresa familiar, pero se están comportando como buitres", le dijo entonces Ramos. Pese a las diferencias, la portavoz de la entidad dependiente de Vivienda volvió a intentar comunicarse con la letrada de la empresa inmobiliaria, pero esta ya no respondió a sus llamadas.

Ya el miércoles pasado por la mañana, la abogada de Maricarmen intentó por todas formas posibles que la mujer de 87 años tuviera que dejar su casa. Rogó a la empresa que le diera a su clienta 15 días para que pudiera tener una "salida digna" de la casa, y, ante la negativa, solicitó una semana, una petición que también fue rechazada. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre se ejecutó el desahucio, tras lo que Maricarmen fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde lleva tres días ingresada.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.