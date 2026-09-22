Esperanza para Mari Carmen: una donante anónima se ofrece a pagar su alquiler para que no la desahucie un fondo buitre

Sí, pero... La donante tiene que llegar a un acuerdo con el fondo de inversión. Si no lo hace, el desahucio se ejecutará este miércoles.

Mari Carmen, de casi 90 años, enfrenta un desahucio tras vivir 71 años en su hogar. Un fondo buitre adquirió su propiedad y exige un alquiler superior a su pensión. A pesar de que el desahucio sigue en pie, una donante anónima se ha ofrecido a pagar el alquiler para evitar que Mari Carmen quede en la calle. Este miércoles, decenas de personas y figuras culturales se reunieron en su apoyo. Agradecida, Mari Carmen expresó su deseo de permanecer en su hogar y reconoció la ayuda del Sindicato de Inquilinos y su abogada, instando a otros con problemas de vivienda a luchar por sus derechos.

Todavía hay esperanza para Mari Carmen. Aunque el desahucio de su casa en la que ha vivido 71 años sigue adelante en su cuarto intento, una donante anónima se ha ofrecido a pagar el alquiler de su vivienda al fondo buitre para evitar que la mujer, de casi 90 años, se quede en la calle.

Después de toda una vida, el fondo buitre que se hizo con la propiedad de su casa le pide un alquiler más alto de lo que percibe por su pensión. Y, ante un desahucio que se podría producir este miércoles, decenas de personas y algunas figuras del mundo de la cultura han acudido a las puertas de su casa para apoyarla.

El apoyo es tal que una donante anónima podría lograr evitar el desahucio. Se ha ofrecido a pagar el alquiler de Mari Carmen, pero hasta no llegar a un acuerdo con el fondo de inversión propietario el desahucio sigue adelante.

Pese a todo, Mari Carmen ha bajado con la ayuda de varias personas a la calle para agradecer el apoyo: "Estoy aquí porque quiero llegar al final de mi vida. No sé cuál va a ser porque me quieren echar por el puto dinero. He vivido aquí 71 años y no me quiero ir. Esta gente por dinero hace lo que sea".

"Quiero agradeceros a todos y al Sindicato de Inquilinos que, desde el año 2020, me están ayudando en esta lucha. También quiero agradecer a mi abogada que está soportando una gran cantidad de llamadas para que me informe. A los que tengan problemas de vivienda yo les recomiendo que vayan al sindicato, ellos me han guiado y gracias a ellos estoy en esta terrible lucha. No es fácil estar siete años con una daga detrás de la nuca. Luchad, no os quedéis en casa", ha concluido.

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