¿Irse por voluntad de Ceuta o forzados? "Una persona sudanesa o de países en conflicto no se le puede devolver ni a su país de origen ni a Marruecos"

Los detalles El Gobierno ha devuelto recientemente a 25 migrantes, la mayoría de origen sudanés y desde diferentes ONG cuestionan estos procedimientos de devolución.

En la playa del Trampolín, en Ceuta, las condiciones se endurecen para los migrantes que llevan casi dos meses durmiendo al raso, muchos con apenas una comida diaria. Aunque algunos pocos abandonan, la mayoría resiste a pesar de las dificultades. Los migrantes buscan ayuda de España para mejorar su acceso a salud y educación. Mientras tanto, el Gobierno español planea un decreto para acelerar las devoluciones, habiendo ya devuelto a 25 personas, principalmente de origen sudanés. ONG como CEAR cuestionan estos procedimientos, argumentando que no se debe devolver a personas de países en conflicto. Estas organizaciones preparan medidas legales para proteger a los migrantes.

El clima en la playa del Trampolín, en Ceuta, empieza a hacerse más duro. Hay cansancio entre aquellos que siguen allí tras casi dos meses durmiendo al raso y muchos con apenas una comida al día.

Algunos, pocos, abandonan. "Yo hablo por mí, yo ojalá me voy ahora. No tengo ni un duro", afirma uno de ellos. Ahora bien, la gran mayoría siguen resistiendo pese a tanta penalidad: "Como yo, que piensan como yo, hay cuatro o cinco, los demás están aguantando para quedarse".

"En mi país no hay educación ni nada, ¿qué vamos a hacer? Es decir, necesitamos que España nos ayude con la salud, la educación, que nos formen", afirma otro migrante.

Mientras tanto, el Gobierno prepara un decreto para acelerar las devoluciones. En las últimas horas ya han devuelto a 25 personas, sobre todo, de origen sudanés.

Desde el Ministerio del Interior dicen que los procedimientos se han realizado correctamente y que muchos de ellos han rechazado la petición de asilo, pero desde diferentes ONG cuestionan estos procedimientos de devolución.

"Si llegaron a decir que no querían pedir asilo, el principio de devolución va más allá. Está claro que una persona sudanesa o de países en conflicto no se le puede devolver ni a su país de origen ni a Marruecos, donde hay informes de varios organizaciones del maltrato que reciben las personas subsaharianas", explica Elena Muñoz, coordinadora estatal de los servicios jurídicos de CEAR.

Algunas de estas organizaciones preparan medidas legales para no dejar en desamparo a este tipo de personas migrantes.

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