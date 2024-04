El corresponsal político de El País Carlos E. cree que el problema de la cuestión de Luis Rubiales es el fondo de la estructura de la RFEF. "No es la primera vez que acabamos con un presidente de la federación detenido y no es el único país del mundo", recuerda en directo. Así, considera que se trata de un problema estructural.

"No hay ninguna garantía encima de la mesa de que dentro de un año o dos no nos pase lo mismo con el próximo presidente. No hay nada que lo garantice porque funciona estructuralmente como un chiringuito", critica. El periodista señala que se trata de una entidad que gestiona dinero público. "Reciben un montón de ayudas públicas", insiste.