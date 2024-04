En plena investigación sobre los negocios de Luis Rubiales y Gerard Piqué, José Ramón de la Morena recuerda al futbolista con 11 años como "un niño ingenuo, muy trasto", que jugó con "una generación muy buena de futbolistas" de la que también salieron Andrés Iniesta o Cesc Fàbregas.

Sin embargo, el periodista cree que "Piqué ha entrado en esa vorágine del dinero que te hace perder la cabeza": "Yo no sé en qué tinglado se puede haber metido, pero las amistades son peligrosas y un tipo que es tan íntimo, como él decía, del 'Rubi', no puede estar muy limpio", sentencia.

"No tengo ninguna prueba contra Piqué, pero no me huele bien", insiste el periodista, que agrega: "Si eres íntimo de Rubiales, si Rubiales te mete en el bolsillo 24 millones... Yo entiendo que algo se queda por el camino".

"Piqué de repente compra el Andorra y se establece en Andorra y ahí parece ser que han ido todas las inversiones de lo de Arabia", apunta en este sentido De La Morena, que concluye: "De las cosas que no tengo pruebas, no puedo hablar. Ahora, sospechas, absolutamente todas".