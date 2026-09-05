La Ertzaintza detiene al sospechoso del homicidio de un taxista en Azpeitia tras entregarse en una comisaría de Ondarroa

¿Qué ha pasado? El 1 de septiembre, a las 20:15, el presunto autor de los hechos disparó en varias ocasiones a un hombre de 31 años en la avenida Arzubia. Murió en el lugar ante la gravedad de sus heridas.

El sospechoso del homicidio en Azpeitia, donde un joven taxista de 31 años murió tras recibir varios disparos, se ha entregado en una comisaría de Ondarroa, Vizcaya. El incidente ocurrió el 1 de septiembre a las 20:15 en la avenida Arzubia, cuando el agresor disparó con un arma corta y huyó en su vehículo. La Ertzaintza localizó el coche del sospechoso esa misma noche y lo trasladó junto al del fallecido para inspecciones. Tras varios días de búsqueda, el presunto autor, de 43 años y con antecedentes, fue detenido junto con el arma. La investigación sigue abierta.

El sospechoso del homicidio en Azpeitia, donde un joven taxista perdió la vida al recibir varios disparos, se ha entregado en una comisaría de Ondarroa, en Vizcaya, donde los agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa le han detenido.

El homicidio sucedió a eso de las 20:15 del 1 de septiembre, en la avenida Arzubia de Azpeitia, donde un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en su vehículo. Debido a las heridas, la víctima, de 31 años, murió en el lugar.

Tal y como ha informado el departamento de Seguridad, de manera inmediata se puso en marcha un dispositivo para tratar de detener al autor. Ese mismo día, a las 23:25, se localizó el coche usado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia. Los agentes trasladaron tanto ese vehículo como el de la víctima a las dependencias de la Policía Científica de la Ertaintza, para realizar inspecciones oculares de los mismos.

Tras varios días de entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y de otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se ha entregado a las 05:30 en la comisaría de Ondarroa, donde le han incautado el arma de fuego corta que portaba. Posteriormente se le ha detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.

El detenido, al que le constan tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.

La investigación continúa abierta para esclarecer más aspectos de todo lo que ha sucedido.

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