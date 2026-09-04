Juan, vecino de 'la casa de los horrores' de Santa Bárbara: "Ese niño llevará muerto casi un año, es una auténtica vergüenza"

Este vecino señala que llevaban unos seis meses sin tener noticias de Nizan. Juan destaca, entre otras cosas, el fuerte hedor que emanaba la casa.

Este jueves los Mossos d'Esquadra encontraban los restos del bebe de 18 meses desaparecido en Santa Bárbara (Tarragona). Estos estaban en la casa familiar y sus padres han sido detenidos por estos hechos. Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con Juan, un vecino de la familia.

Este señala que hacía unos seis meses que los vecinos no tenían noticias de Nizan. "¿Cómo puede ser que los servicios sociales no se alarmaran cuando un bebé no va al pediatra desde los cinco meses de edad?", planteaba.

Juan expone que los vecinos creen que el bebé podría haber fallecido hace un año. "Eso es una auténtica vergüenza", afirma, consternado. El vecino de Santa Bárbara indica que, por ejemplo, el alcalde del municipio ha enviado mensajes a través de grupos privados de WhatsApp en los que pide que no se hable de este tema con nadie.

En el interior de la casa, además, había 28 perros vivos y 150 cadáveres de perros. "A mí me da igual lo que a mí me pueda pasar, yo lo único que quiero es que se haga justicia y que ningún niño y ningún perro vuelva a pasar por esta situación nunca más, porque esto es inhumano", indica. Juan expone que él lleva un año viviendo frente a la casa y que desde el principio ha soportado el hedor de la casa.

Quejas por el hedor de la casa

"Los vecinos dicen que llevan más de cuatro años quejándose y aquí nadie ha podido hacer nada", explica. "Lo que me parece impresionante es que desde Servicios Sociales digan que tienen un expediente abierto mientras se está pudriendo en una caja de cartón", afirma, muy enfadado, "es lamentable, esto no puede volver a pasar".

Juan indica que él tiene un perro que necesita mucha actividad y él suele sacarlo sobre la una de la madrugada. Al salir de su casa siempre escucha a los perros ladrar. "A mí me decían que había cinco perros, pero eso yo nunca me lo he creído, sabían que había por lo menos diez o 12, pero jamás hubiera pensado que había 28".

"El padre de Nizan daba gritos haciendo callar a los perros, pero es evidente que aquí dentro no había cinco perros como decían", añade. Juan cuenta que cuando se encontraban un perro por la calle, aunque fuera un perro perdido que tenía dueño, se lo quedaban. "Hoy nos han llegado informaciones de que en Castellón esa misma pareja, tienen una finca donde han encontrado otros 40 perros más", añade. "Esto no puede suceder en un país como España", concluye.

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