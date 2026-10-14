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Incendio ocurrido el lunes

Los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona continuarán hasta la próxima semana tras el incendio

Los detalles Adif ha pedido a Renfe, Iryo y Ouigo una reorganización de las circulaciones, según ha explicado Iryo en un comunicado, lo que le ha llevado a suprimir dos servicios comerciales diarios entre el 15 y el 22 de octubre.

Viajeros en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes Viajeros en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena GrandesEuropa Press

Los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona continuarán hasta la próxima semana tras el incendio de este lunes en la cabina de cola de un tren de Renfe que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres.

De momento, Adif ha pedido a Renfe, Iryo y Ouigo una reorganización de las circulaciones, según ha explicado Iryo en un comunicado, lo que le ha llevado a suprimir dos servicios comerciales diarios entre el 15 y el 22 de octubre. Adif confirma que la línea seguirá limitada a una sola vía. Retirar la cabina calcinada es una operación muy compleja y solo puede hacerse de noche.

En concreto, Iryo ha cancelado los trenes 6081, con salida a las 08:22 horas y el 6320, con salida a las 12:14 horas, cuyos pasajeros serán reubicados en los servicios 6091 y 6281, en el caso del primero de esos dos trenes, y en los 6130 y 6014, en el caso del segundo.

Los viajeros afectados por estas cancelaciones están siendo informados a través de los canales habituales de la compañía y, en el caso de no estar de acuerdo con la reubicación, podrán optar por el cambio de su billete o su cancelación con devolución íntegra del importe.

Noticia pendiente de ampliación.

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