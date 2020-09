Polémica respuesta del dueño de una cervecería de Málaga a las quejas y críticas de una clienta. Todo comenzó cuando María acudió al local a tomar una cerveza. Tras observar que no se cumplían las medidas de seguridad en el establecimiento, la joven no dudó en denunciar lo ocurrido en TripAdvisor.

"Me encantaba venir de vez en cuando a esta cervecería a tomar una cerveza belga y relajarme. Pero, desafortunadamente, me parece muy grave que, a las alturas que estamos y con la situación tan grave que tenemos encima, ninguno de los dependientes lleven puesta en ningún momento la mascarilla. Eso me hace pensar que, obviamente, las mesas y sillas no se desinfectan después de cada uso", afirmó en su comentario, añadiendo que no volvería más al local.

Su sorpresa llegó cuando el dueño del local respondió a su comentario. Unas explicaciones que indignaron a la joven y que compartió (con un pantallazo) a través de su cuenta en Twitter. "No voy a entrar en valoraciones, creo que simplemente con leer la respuesta del dueño es suficiente para extraer vuestras propias conclusiones", añadió María (@traducemewi).

Asegurando ser el director general de la cervecería, el hombre respondió que "la mascarilla no te va a salvar". No es el único argumento negacionista que emplea en su respuesta: "¡El Coronavirus está en tu cabeza! ¡Es un virus mental! Este es el único lugar libre de coronavirus. Además, el antídoto para esta enfermedad es la cerveza belga y/o artesanal. El lúpulo es anticancerígeno y antivirus. Razón por la cual, bebo cerveza de calidad y no enfermamos de corona".

Hay más, pues también invitó a María a quedarse en casa y a "cerrar puertas y ventanas". "Si tienes miedo, ¡quédate en casa! Cierra puertas y ventanas y ponte la mascarilla. Utiliza guantes y desinfectante. ¡Verás qué bien!", añadía en su comentario.

Tras recibir esa respuesta, María puso en conocimiento de lo ocurrido al Ayuntamiento de Málaga y a Consumo. Ambos organismos, tal y como comparte la joven también en Twitter, ya le han contestado y aseguran que investigarán los hechos. "Hemos trasladado tu mensaje al concejal y a los responsables de seguridad. Un saludo", afirman desde el consistorio malagueño.