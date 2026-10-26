La indignación de un comerciante de Barcelona afectado por los saqueos: "Esto es violencia gratuita, es destrozar por vicio"

Albert Moya, propietario de una floristería, ha denunciado los actos vandálicos que ha sufrido tanto él como sus familiares: "Está igual de mal robar flor que joyas".

Más Vale Tarde ha entrevistado a Albert Moya, que es propietario de una floristería que fue saqueada y destrozada durante los disturbios de este sábado en Barcelona, y ha denunciado la "violencia gratuita" que ha sufrido su comercio.

En su caso, ya había cerrado cuando comenzaron los actos vandálicos y, tras ver imágenes de lo que estaba ocurriendo, acudió a su local para ver el estado en el que se encontraba: "Cuando nosotros llegamos estaba un poco más calmado, pero seguía siendo una batalla campal. La Policía no llegaba a acorralarnos ni nada. Aún así, entre todo este caos, intentamos salvar lo que podamos de las tiendas poniendo maderas y impidiendo un poco el paso pero eso no es muy agradable tener que vivir estas situaciones".

Además, ha señalado que aunque sus productos no sean tan valiosos como otros, también ha salido muy perjudicado: "La flor en pleno pillaje pierde todo el valor porque se daña, no tiene un valor material. Está igual de mal robar flor que joyas, pero lo otro te puede aguantar. Esto es violencia gratuita, es destrozar por vicio".

Y, aunque reconoce que su tienda no ha salido tan mal parada, algunos de sus familiares no pueden decir lo mismo: "La de mi padre es de las más dañadas, la de mi compañero Pitu también ha sido de las más dañadas, pero la más afectada es la de mi tía, que la han entrado, la han saqueado, la han quemado expositores. Fue una imagen horrible".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.