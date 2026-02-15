Casi un mes de huelga de hambre para denunciar el mal estado de la comida en una residencia de Madrid: fruta podrida, pescado sin descongelar...

Los detalles Marcelo, de 68 años, ha estado 25 días sin comer por la pésima calidad de la comida de la residencia de Colmenar Viejo. El hombre denuncia que desde que ha recibido represalias por parte de la dirección

Una residencia de la Comunidad de Madrid ubicada en Colmenar Viejo ofrece a las personas mayores que viven allí cuatro comidas diarias bajo un presupuesto de 7,98 euros por persona. Los usuarios denuncian que se tratan de platos incomibles y las quejas no paran de llegar, hasta tal punto que uno de ellos, Marcelo (68 años), lleva 25 días haciendo huelga de hambre para que por fin se les escuche.

Sin embargo, parece que llevar casi un mes sin comer no es suficiente. En estos días, Marcelo ha protagonizado noticias, titulares, pero asegura que nada ha cambiado y que incluso la calidad de la comida es incluso peor. El hombre denuncia que desde que empezó su huelga está recibiendo represalias por parte de la dirección de la residencia, pero lo tiene claro: no parará hasta que las condiciones mejoren.

Pescado sin descongelar, comida con un exceso de grasa, guisos con una pésima elaboración e incluso fruta podrida es lo que se han llegado a encontrar los usuarios.

Es necesario recordar que la empresa, Frutícolas Ateca S.L., que se hace cargo de la comida del centro, ya fue multada por intentar monopolizar el mercado y repartirse las comidas de diversos hospitales.

"La calidad nutricional de los platos no es la que se podría esperar para unos pacientes que están además en una situación de especial vulnerabilidad. Eso no se puede permitir", comenta una nutricionista al ver el menú elaborado por la residencia.

A pesar de que todavía no ha conseguido su objetivo, Marcelo ha decidido dejar la huelga de hambre y volver a probar la comida que le proporciona el centro madrileño.

