Libertad con orden de alejamiento para el imán de Ripoll, acusado de agredir sexualmente a una menor

¿Qué ha pasado? El hombre de 40 años fue detenido el jueves después de que la niña, de 13, presentara una denuncia. La menor se sometió este sábado a una revisión médica.

La comunidad islámica de Ripoll está consternada tras la denuncia de una menor de 13 años contra el imán de la mezquita por agresión sexual. El imán, de 40 años, fue detenido y posteriormente puesto en libertad con una orden de alejamiento de la víctima mientras se investiga el caso. El Ayuntamiento de Ripoll informó de la detención, que fue realizada por los Mossos. La comunidad islámica Annour destituyó al imán de sus funciones como líder religioso y profesor de árabe, adoptando medidas preventivas para proteger a los menores y garantizar la tranquilidad de la comunidad. La entidad subraya su respeto al principio de presunción de inocencia y su disposición a colaborar con las autoridades. En el pasado, la mezquita de Ripoll estuvo vinculada a Abdelbaky Es Satti, implicado en los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Consternación entre la comunidad islámica de Ripoll (Girona). El imán de la mezquita del municipio gerundense ha sido denunciado por una menor por agresión sexual. El hombre, de 40 años, era detenido el jueves tras la denuncia de la niña, de 13, y pasaba este sábado a disposición judicial donde el magistrado decidió que sería puesto en libertad con una orden de alejamiento de la víctima, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)

El Ayuntamiento de Ripoll, gobernado por Aliança Catalana, informaba este sábado de la detención, un arresto que, según indica en un comunicado, se conoció "a través de canales no oficiales" y no por el Departamento de Interior de la Generalitat.

La detención la practicaron los Mossos tras la denuncia presentada contra el imán por la presunta agresión sexual a la menor. Las citadas fuentes del TSJC han explicado que el imán pasó este sábado a disposición del juzgado de guardia de Ripoll acusado de agresión sexual al tiempo que la menor se sometió también a una revisión médica. Tras tomarle declaración, y una vez acabadas las citadas actuaciones, el juez decidió dejarle en libertad con orden de no acercarse a la menor y de no comunicarse con ella por ninguna vía "mientras se avanza en la investigación" del caso.

Por su parte, la comunidad islámica Annour de Ripoll ha destituido este domingo al imán de la mezquita y también lo ha cesado de sus funciones como profesor de árabe tras su detención policial. En un comunicado, la junta directiva de la comunidad islámica expone que ha decidido cesar de inmediato al imán del ejercicio de ambas funciones y ha informado de su "desvinculación temporal" de la entidad, por lo que tendrá que abandonar las instalaciones y actividades de la mezquita. La comunidad ha afirmado que estas medidas son de carácter "preventivo y cautelar" y se mantendrán vigentes "a la espera de que los hechos sean aclarados por la autoridad judicial competente".

"Garantizar la protección de menores"

La entidad islámica ha asegurado actuar después de que "con fecha del 7 de febrero de 2026 se registrara un incidente en el ámbito de la comunidad, en el cual una alumna manifestó haber recibido por parte del imán un trato que consideró inadecuado y sospechoso".

Ante esta situación, y "después de la decisión de la familia de la alumna de poner los hechos en conocimiento de la Justicia", la junta directiva ha decidido aplicar las citadas medidas sobre el imán. Con esto busca "garantizar la protección de menores, la tranquilidad de la comunidad y el funcionamiento correcto de la entidad", ha afirmado.

La comunidad islámica Annour de Ripoll ha querido "dejar constancia de su respeto al principio de presunción de inocencia" y su "total disposición" a colaborar con las autoridades judiciales. "La comunidad reafirma el compromiso firme con la protección de los menores, el respeto, la transparencia y el cumplimiento estricto de la legalidad vigente", concluye el comunicado, fechado el 8 de febrero aunque hasta hoy los hechos no habían trascendido.

En la mezquita de Ripoll predicaba el imán Abdelbaky Es Satti, cerebro de los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) que reclutó a varios jóvenes del municipio para formar la célula terrorista responsable de los ataques.