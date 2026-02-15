Compra la casa de sus sueños y descubre que podría ser demolida por un Plan de Ordenación Urbana

Los detalles Cornelia invirtió todos sus ahorros en la vivienda y ahora denuncia falta de información y mala fe. El Ayuntamiento confirma el proyecto y la mujer ahora vive con incertidumbre.

Cornelia invirtió sus ahorros de toda la vida en comprar la casa de sus sueños, pero su ilusión se desmoronó al recibir la noticia de que su hogar podría ser demolido debido a un Plan de Ordenación Urbana en Torrejón de Ardoz, que busca ensanchar las aceras de la zona. A pesar de haber consultado al Ayuntamiento antes de la compra, no fue informada sobre este plan. Cornelia acusa a la agencia inmobiliaria de mala fe por omitir esta información crucial. Ahora vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo podrá permanecer en su hogar.

Cornelia compró su casa con los ahorros de toda su vida. Crear un hogar desde cero, que fuese suyo y no de alquiler, siempre fue su sueño. Encontró la vivienda perfecta, pero desde la agencia le dijeron que había mucha gente interesada y que incluso un joven ya había pedido la tasación. Por eso, se precipitaron y decidieron comprarla.

Lo que parecía un final feliz se torció pocos meses después. En septiembre recibió una noticia que lo cambió todo: por un Plan de Ordenación Urbana, su casa tendrá que derribarse para ensanchar las aceras de la zona. Una información que, según cuenta, nadie le dio cuando acudió al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz antes de cerrar la compra. "Ni siquiera después, cuando pedía las licencias de contenedores (de obras), nadie nos dijo nada", denuncia la mujer.

El equipo de laSexta se ha puesto en contacto con el Consistorio, que ha confirmado que existe un plan para ensanchar las aceras en Torrejón de Ardoz. Por ello, reconocen que es probable que dentro de unos años la vivienda de Cornelia pueda ser demolida.

Ella asegura que la única información que recibió por parte del ayuntamiento fue que "no podíamos tocar la fachada y que no podemos edificar". Pero, en ningún caso —relata a laSexta— le dijeron lo de las aceras.

Cornelia también señala a la agencia inmobiliariay les acusa de actuar de mala fe por no informarles del Plan de Ordenación Urbana que ya estaba en marcha. Ahora, vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo podrá seguir en la casa por la que entregó todos los ahorros de su vida.

