"Nos sentimos en la obligación de intentarlo". Es el espíritu con el que se avanza para intentar el rescate de los perros atrapados por la lava en la erupción del volcán de La Palma. Son las palabras de Jaime Pereira, CEO de Aerocamaras, la empresa gallega que se ha desplazado a la isla para obrar el milagro.

"Necesitamos un poco de fuerza y mucha suerte", añade. Y es que las dificultades a las que se enfrentan son muchas. Altas temperaturas, distancia al objetivo y tiempo de vuelo muy limitado serían los principales obstáculos. Y a ello se suma un riesgo, el de derrumbe. La altura de la tierra que acecha el estanque en el que están los animales es como un gigante que el volcán empuja diariamente centímetro a centímetro, con el riesgo de sepultarlos con un simple desprendimiento por terremoto, si no transcurre antes un nueva lengua de lava por la zona, señalan desde Leales.org.

Para la misión, se han modificado drones de carga de logística marina, aunque preocupa la entrada de polvo en los motores. Los drones están dotados con un sistema pionero de red de captura y suelta en caso de emergencia para animales de hasta 20 kilos aproximadamente.

"Tenemos entre 4 y 5 minutos para hacer toda la maniobra. Necesitamos que en la red entre solo un animal porque el dron no puede cargar más de 20 kilos", señala Pereira.

Se han trasladado tres personas porque irán al rescate un equipo de tres drones: uno de carga para el traslado de materiales o rescate de los perros, otro dron con cámara de 30 aumentos para hacer un barrido de la zona y verificar la seguridad de la operación, y un tercero específico con cámara térmica pata estudiar el terreno y saber cuál es el recorrido por donde hay menos calor.

Una maniobra que aún no tiene luz verde de las autoridades, ya que las leyes de seguridad aérea de España prohíben el traslado de animales vía dron. No obstante, desde la empresa de drones confían en que se les conceda el permiso, ya que no afecta en ningún caso a las posibles evacuaciones, ni entorpece las comunicaciones terrestres y menos hay vidas en peligro, puesto que se trata de unos drones pilotados a 450 metros del objetivo.

En caso de no ser posible el rescate existe un plan B. Se intentará desplazar a los estanques algún tipo de refugio y comida en más cantidad y agua, entre otras posibilidades, para salvar la vida de los animales.