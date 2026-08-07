Rescatan a un niño y a una pareja de un coche que quedó colgado tras caer por un terraplén

Los detalles El vehículo, en el que viajaban dos adultos y un niño de cuatro años, quedó suspendido entre zarzas y álamos. La mujer informó a los agentes de la Guardia Civil que se encontraba en el interior del coche junto a su hijo de cuatro años y que su pareja permanecía inconsciente.

La Guardia Civil ha rescatado a un niño de cuatro años y a una pareja tras caer su vehículo por un terraplén de unos 20 metros en Sportújar (Granada) y haber quedado suspendidos entre zarzas y dos álamos jóvenes, que impedían que continuaran precipitándose por el desnivel.

Según ha informado el instituto armado, la actuación comenzó sobre las 05:15 de este viernes, cuando el servicio de Emergencias 112 recibió una alerta por el vuelco de un turismo cerca de la calle Alta de Soportújar.

Al llegar al lugar, los agentes intentaron contactar con los ocupantes y escucharon la voz de una mujer y el llanto de un niño. La mujer informó a los agentes de que se encontraba en el interior junto a su hijo de cuatro años y que su pareja permanecía inconsciente.

Para proteger la vida de los ocupantes, uno de los agentes accedió hasta el vehículo, pese a la inestabilidad de su posición y a las dificultades que presentaba el terreno. La deformación del bastidor y de las puertas impedía abrir el turismo con normalidad, por lo que el agente fracturó el cristal de una de las puertas y gracias a la ayuda de la madre, desde el interior del coche, sacaron al niño, que quedó bajo la protección de la otra componente de la patrulla.

Después de que la mujer también fuera rescatada, aún permanecía en el interior del turismo un hombre de 36 años. Tras verificar que respiraba y reaccionaba de manera leve cuando era llamado por su nombre, esperaron a los bomberos, que sobre las 06:15 llegaron al lugar y lo liberaron.

Las especiales características del terreno impedían que la ambulancia pudiera acceder directamente al lugar del accidente, por lo que el hombre tuvo que ser trasladado entre los servicios de emergencia y los agentes unos 300 metros hasta el punto donde se encontraba el vehículo sanitario. Los tres ocupantes fueron finalmente trasladados a un centro médico de Órgiva (Granada).

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