Detenidos dos hombres en Almería 15 minutos después de intentar robar un salón de juegos

Los detalles Uno de los ladrones entró al establecimiento con un cuchillo y amenazó a una trabajadora mientras su cómplice vigilaba a la salida.

La Guardia Civil y la Policía Local de Huércal-Overa (Almería) detuvieron rápidamente a dos individuos por un robo con violencia en un salón de juegos, ambos con antecedentes similares. La autoridad judicial ordenó su ingreso en prisión. Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, se alertó del robo. Uno de los sospechosos entró armado al local, amenazó a la empleada y accedió a la caja registradora. La trabajadora logró escapar y fue perseguida brevemente. Tras un operativo de búsqueda, se detuvo al autor principal y a un segundo implicado que vigilaba durante el robo.

La Guardia Civil y la Policía Local de Huércal-Overa (Almería) han detenido en menos de 15 minutos a dos personas por un robo con violencia e intimidación en un salón de juegos de la localidad, a las que les constan numerosos antecedentes por hechos similares. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de ambos.

Según ha informado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar a las 9:40 horas del pasado día 28 de julio, cuando, gracias a la colaboración ciudadana, tuvo conocimiento de la comisión de un robo en el interior de un salón de juegos de Huércal-Overa.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Equipo de Policía Judicial, que se encontraban próximos al establecimiento, junto con patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio.

Los agentes comprobaron que una persona había accedido al interior del establecimiento con un arma blanca y, tras amenazar a la empleada, había saltado el mostrador para acceder a la caja registradora.

La trabajadora aprovechó ese momento para escapar del local y fue perseguida por el autor antes de que este huyera del lugar. El ladrón entonces salió detrás de ella para evitar que diese la voz de alarma y, según ha sabido laSexta, se fue del local con las manos vacías.

La Guardia Civil y la Policía Local organizaron un dispositivo de búsqueda que, nuevamente gracias a la colaboración ciudadana, permitió localizar el lugar en el que se había ocultado el presunto autor. Este ofreció "gran resistencia" a su detención, que finalizó con lesiones leves para uno de los efectivos que participaron en la actuación.

Una vez practicada la detención y recuperada el arma con la que supuestamente se cometió el robo, el Instituto Armado realizó un análisis de las informaciones obtenidas que permitió identificar, localizar y detener a un segundo implicado en los hechos, que realizaba labores de vigilancia mientras el otro cometía el robo.

La Guardia Civil recuerda que la ciudadanía dispone de distintos canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés a través del teléfono 062, su página web y la aplicación 'AlertCops'.

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