Juan Manuel Medina advierte al ladrón grabado por laSexta: "Robar un móvil no es tan gratuito como antes"

Un equipo filmó a un hombre robando un teléfono móvil en un restaurante durante una entrevista para los informativos. La cara del ladrón quedaba perfectamente grabada por las cámaras de laSexta.

laSexta ha grabado a un ladrón en pleno robo. Un equipo se había trasladado a un restaurante de Barcelona para llevar a cabo una entrevista de economía cuando, al fondo, han filmado a un caco llevándose el móvil del dueño del local. El rostro del ladrón ha quedado grabado, lo que va a permitir denunciar el robo.

Cristina Sanchís explica que el suceso ha sucedido en un establecimiento del centro de Barcelona cuando el local estaba lleno. La reportera cuenta que estaban grabando una entrevista para el informativo del mediodía y, mientras charlaban con el dueño del local, un hombre ha entrado al bar.

Este ha hablado con una de las camareras, pero, después, se ha dado cuenta de que nadie le estaba mirando y ha decidido llevarse el móvil del dueño del restaurante que estaba sobre una mesa. Sanchís expone que se ha metido el móvil en la mochila y, para salir, ha pasado frente al equipo de laSexta.

"Un aviso a los cholos: hasta abril de este año, robar un móvil quedaba en nada porque era una multa, siempre que el móvil no excediera los 400 euros", señala Juan Manuel Medina. Eso ha cambiado ya que, como indica el abogado, "el mero hecho de robar un móvil es un delito de hurto y conlleva penas de prisión de uno a tres años". "No es tan gratuito como antes", concluye.

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