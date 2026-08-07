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un amplio historial de falsificaciones

La falsa médica gallega entra en la lista de los delincuentes más buscados de Europa

Los detalles Las autoridades alertan de que Andrea Sánchez desapareció tras haber realizado prácticas médicas fraudulentas provocando un "importante reguero de víctimas".

Captura de la ficha de la falsa médico lanzada por la Europol.
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La Europol ha incluido en su lista de los delincuentes más buscados a la falsa médica coruñesa Andrea Sánchez. Está acusada de ejercer la medicina sin ningún tipo de titulación y dejar a su paso un amplio historial de falsificaciones e intrusismo en centros sanitarios de A Coruña, Lugo y Madrid, según ha informado 'La Voz de Galicia'.

Las autoridades alertan de que la mujer desapareció tras haber realizado prácticas médicas fraudulentas provocando un "importante reguero de víctimas". Sobre la acusada pesa una orden judicial de busca, captura e ingreso inmediato en prisión dictada tras su incomparecencia en el último juicio fijado contra ella.

La ficha policial difundida por la agencia europea señala que Sánchez, de 32 años, mide metro y medio, tiene los ojos marrones y se maneja en español e inglés.

La orden de arresto responde a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, que tramitó la localización después de que la mujer no se presentase a la vista oral prevista en el Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad. La Fiscalía le solicita tres años y medio de cárcel por los delitos de intrusismo profesional y falsedad en documento público.

Además de este proceso pendiente en Lugo, el Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña la condenó anteriormente a un año de prisión tras un acuerdo de conformidad por hacerse pasar por facultativa del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac).

La sentencia consideró probado que la procesada "robó una bata", subió fotografías a sus redes sociales simulando trabajar en el hospital, emitió una receta mediante un cuño falso enviado por WhatsApp e invadió funciones médicas administrando una "inyección" a un usuario.

La pena quedó inicialmente en suspenso bajo la condición de no volver a delinquir en los dos años siguientes, pero según señala el medio gallego, la condenada reincidió en menos de seis meses. La Guardia Civil la arrestó en Carballo en octubre de 2022 en el que es el último rastro oficial de la procesada antes de su desaparición.

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