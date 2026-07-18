Rescatadas 11 personas tras hundirse un catamarán en Tabarca (Alicante)

Los detalles Al catamarán, que pertenece a una empresa de buceo, se ha llegado en "apenas unos minutos", lo que ha permitido un rescate "inmediato" de los 11 ocupantes.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Alicante rescató a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán cerca de la isla de Tabarca. La emergencia fue comunicada por Salvamento Marítimo, lo que permitió la rápida intervención de la embarcación Speis II, que estaba en servicio en la isla. El concejal de Seguridad, Julio Calero, destacó la eficacia de las medidas recientes para mejorar la seguridad marítima en la zona. La actuación subraya la importancia de las inversiones en seguridad, mejorando la capacidad operativa y protegiendo la vida de las personas en el entorno marítimo de Alicante y Tabarca.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante ha rescatado este sábado sanas y salvas a 11 personas tras el hundimiento de un catamarán perteneciente a una empresa de buceo ocurrido en aguas situadas al sureste de la isla de Tabarca.

La emergencia ha sido comunicada por Salvamento Marítimo (Sasemar) al servicio municipal, que ha activado la embarcación Speis II como recurso de primera intervención en aplicación del convenio de colaboración suscrito recientemente entre ambas entidades, según ha informado el consistorio en un comunicado, que ha destacado que la rápida respuesta de los efectivos municipales ha resultado "determinante" para el "éxito" de esta operación de rescate.

En el momento de producirse el aviso, la embarcación Speis II estaba prestando servicio dentro del retén especial de verano establecido en la isla de Tabarca, lo que ha permitido alcanzar el punto del siniestro en "apenas unos minutos" y proceder al rescate "inmediato" de los 11 ocupantes del catamarán.

Gracias a esta rápida intervención, ha resaltado el Ayuntamiento, todas las personas afectadas han podido ser localizadas y auxiliadas "con inmediatez", de manera que se ha evitado que el incidente "pudiera haber tenido consecuencias más graves".

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha subrayado que este rescate es "una demostración práctica de la eficacia de las medidas impulsadas recientemente por el Ayuntamiento de Alicante para reforzar la seguridad marítima en el entorno de Tabarca". "La puesta en marcha del retén especial de verano con presencia de la embarcación Speis II en la isla ha supuesto una mejora sustancial en la capacidad de respuesta ante emergencias en una zona que registra una elevada actividad náutica durante la temporada estival", ha valorado el edil.

"La actuación desarrollada este sábado pone de relieve que las inversiones realizadas para reforzar la seguridad en el entorno marítimo de Alicante y Tabarca no solo mejoran la capacidad operativa de los servicios de emergencia, sino que tienen una repercusión directa en la protección de la integridad física y la vida de las personas", ha indicado el edil de Seguridad.

En este caso, ha detallado, la proximidad de los efectivos del Speis al lugar del hundimiento y la activación a través de los protocolos establecidos con Salvamento Marítimo "han sido factores decisivos para lograr el rescate con éxito de las 11 personas afectadas".

Tanto el concejal de Seguridad como la jefatura del Speis han elogiado "la profesionalidad de los efectivos participantes y la excelente coordinación mantenida con Salvamento Marítimo durante toda la emergencia" y han subrayado que este operativo "confirma el acierto de las medidas adoptadas para reforzar la cobertura y la seguridad de las aguas de Alicante y de la isla de Tabarca".

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