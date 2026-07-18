Colapso en las autoescuelas: sacarse el carné de conducir, misión casi imposible ante la falta de examinadores

¿Qué está pasando? Las carpetas se amontonan en varias ciudades de España y los alumnos optan por intentar examinarse hasta en otras comunidades autónomas. El número de abandonos y de suspensos ha subido.

La obtención del carné de conducir enfrenta serios obstáculos debido a la escasez de examinadores, lo que ha colapsado las autoescuelas y alterado su funcionamiento. En ciudades como Barcelona, el proceso se alarga hasta nueve meses, con estudiantes que postergan sus prácticas por la falta de fechas de examen. Valencia también retrasa la formación para evitar alumnos sin oportunidad de evaluación. Esta situación ha incrementado los abandonos y suspensos, ya que los estudiantes deben esperar largos periodos antes de poder examinarse nuevamente. En respuesta, muchos optan por realizar los exámenes en otras ciudades como Cuenca y Albacete. Las autoescuelas señalan la falta de examinadores como causa principal de este problema.

Puede parecer el momento perfecto para sacarse el carné de conducir... pero nada más lejos de la realidad. Porque el plan se tuerce rápido en cuanto se ve topa con lo que de verdad hay. Con una falta de examinadores total que colapsa las autoescuelas y que está hasta cambiando la forma de trabajar con los alumnos.

Que convierte el tener esa 'L' detrás, esa letra de conductor novel, en algo parecido a un año escolar. De nueve meses, con ciudades como Barcelona que no dan para más y donde las carpetas se acumulan y acumulan.

Donde se amontonan los estudiantes que deciden no empezar con las prácticas ante la imposibilidad de tener un examen para aprobar o suspender. Ante eso, en Valencia están retrasando todo antes que tener alumnos que no puedan examinarse.

Esta situación provoca efectos como el aumento de abandonos y también de los suspensos, al regresar habiendo pasado no poco tiempo entre el final y el 'nuevo comienzo'. Las listas de espera, más que extensas, lleva a los alumnos a buscar soluciones.

A, por ejemplo, buscar alternativas en otras ciudades como son por ejemplo Cuenca y Albacete, donde los exámenes a alumnos de otras comunidades autónomas se han multiplicado.

Con la mirada puesta en unas autoescuelas de las que dicen que están inflando el problema, el sector lo tiene claro y apunta a la falta de examinadores.

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