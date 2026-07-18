Los detalles Si echan de menos más innovación es porque a los nuevos productos les cuesta conseguir el éxito. Algunos están durante un tiempo en los estantes, pero desaparecen, para el descontento de sus compradores.

En las visitas al supermercado, algunos consumidores se mantienen fieles a sus hábitos, mientras que otros experimentan ocasionalmente con nuevos productos. Sin embargo, pocos productos innovadores logran éxito en el mercado, ya que solo dos de cada siete alcanzan una penetración significativa. La falta de éxito se debe principalmente a que los clientes prefieren lo conocido. En cuanto a la dieta, el huevo ha sido redimido y puede consumirse hasta siete veces por semana, mientras que la carne debería limitarse a una o dos veces. El pescado es recomendado entre dos y cuatro veces por semana, y los procesados deben consumirse esporádicamente. Siguiendo estas pautas, se puede lograr una dieta equilibrada.

En cada expedición al supermercado, algunos no se salen de la costumbre, mientras que otros prueban algo nuevo de vez en cuando. Buscar innovar en la compra depende del tipo de producto y de que se adecúe a nuestras necesidades.

Sin embargo, la realidad es que pocos productos innovadores funcionan. De cada siete, solo dos consiguen penetrar en el mercado, es decir, llegar a más gente que los anteriores artículos.

Así que si algunos echan de menos más innovación es porque a algunos productos les cuesta conseguir el éxito. Los culpables somos los clientes, que no apostamos por lo nuevo. Y es que aunque innovemos de vez en cuando, somos fieles a los productos que nos acompañan compra tras compra.

Huevo, hasta siete veces a la semana

Y si pensaban que estaban comiendo equilibradamente, es el momento de que revisen su cesta de la compra o, al menos, de que cambien el orden de algunos alimentos en su día a día, ya que lo que muchos daban por hecho ya no es así. El huevo, que durante años ha sido el gran señalado como enemigo del colesterol, ahora queda indultado y se puede comer hasta siete veces a la semana.

Mientras, la carne, aunque algunos la coman prácticamente casi todos los días, las recomendaciones de los nutricionistas apuntan a otra dirección: solo una o dos veces por semana. Y en lo referente al pescado, no sale muy bien parado en la práctica, aunque los expertos defienden que debería estar en el menú entre dos y cuatro veces por semana. Por su parte, los procesados, como el embutido o las salchichas, es mejor dejarlos como algo puntual.

De esta forma, siguiendo estos consejos conseguiremos la dieta perfecta para una alimentación más equilibrada.

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